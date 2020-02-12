(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)-  İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)-  İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI - Son Dakika

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)-  İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI

6 saat önce

Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)-  İSTANBUL'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 135 GÖZALTI, System.String[]

Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

Kaçak göçmenlerin yaşadığı korku gözlerinden okundu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.  Operasyonda 135 kaçak göçmen yakalandı.  Çatıda ve yatak altlarında gizlenen göçmenlerin yaşadığı korku gözlerine yansıdı.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon yapılan adresler

-Polislerin görüntüsü

-Polis helikopteri

-Ahşap binadaki operasyon görüntüleri

-Yatak altı ve çatıda bulunan kaçaklar

-Kaçak göçmenlerin otobüslerle götürülmesi

-Sağlık kontrolünden geçirilmeleri

-Genel ve detaylar

12.02.2020 - 07.50 Haber Kodu : 200212011

12.02.2020 - 07.30 Haber Kodu : 200212010


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:03 Kaynak: DHA
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