(Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ BIÇAKLADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ BIÇAKLADI - Son Dakika

(Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ BIÇAKLADI

6 saat önce

ŞİŞLİ'de, market çalışanı parasını vermeden tezgahtan meyve alarak yediği için tartıştığı Tunuslu bir kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

(Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ BIÇAKLADI, System.String[]
ŞİŞLİ'de, market çalışanı parasını vermeden tezgahtan meyve alarak yediği için tartıştığı Tunuslu bir kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Pangaltı Ergenekon Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketler zincirinin Pangaltı şubesinin meyve reyonu çalışanı, iki kişinin tezgahtan meyve alarak yediğini fark etti. Market çalışanı, Tunuslu oldukları öğrenilen kişileri uyararak parasını vermeden meyve alamayacaklarını söyledi.

Tunuslu iki kişi uyarıya rağmen tezgahtan meyve alarak yemeye devam edince, market çalışanı engel olmaya çalıştı. Bu sırada, Tunuslular ile market çalışanı arasında küçük çaplı bir arbede yaşandı. Arbede sırasında, ismi henüz öğrenilemeyen meyve reyonu çalışanı elindeki bıçakla Tunuslulardan birini sol bacağından yaraladı. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdirilirken, yaralı Tunuslu da yakınlardaki bir eczaneye götürüldü. Yaralıya ilk müdahale burada yapıldı. Eczanede yapılan müdahale sırasında vatandaşların camdan içeriyi izlemek istemesi dikkat çekti. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Market çalışanı, olayda kullandığı bıçakla birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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- Bıçaklayan kişiden detay görüntü

-Bıçaklayan kişinin ekip otosuyla götürülmesi

-Bazı vatandaşların yaralıyı görme çabası

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin eczaneye girişi

-Yaralıdan detay görüntü

-Yaralının sedyeye yatırılması

-Yaralının ambulansa bindirilişi

-Ambulansın gidişi

-Meyve reyonundan detay görüntü

-Caddeden detay görüntü


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:16 Kaynak: DHA
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