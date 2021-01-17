TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular - Son Dakika

TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular

TEM\'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular
Son Güncelleme: 17.01.2021 01:32

ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda yol kenarında takla atmış halde bulunan bir otomobilin içinde kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar sürücüyü bulmak için seferber oldu.

ÜMRANİYE'de TEM Otoyolu'nda yol kenarında takla atmış halde bulunan bir otomobilin içinde kimsenin olmadığını fark eden vatandaşlar sürücüyü bulmak için seferber oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kazanın meydana geldiği noktanın çevresinde sürücüyü aradı. Polis otomobilin plakasından sürücüye ulaştı. Sürücünün takla atan otomobilini kilitleyip eve gittiği öğrenildi.

SÜRÜCÜYÜ ARADILAR

Kaza saat 20.30 sıralarında TEM Ümraniye Çakmak Köprüsü altında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında takla atarak yan yatmış vaziyette duran bir otomobil fark etti. Hemen yardıma koşan vatandaşlar otomobilin kapılarının kilitli ve içerisinde kimsenin olmadığını fark etti. Bir yandan çevrede sürücüyü arayan vatandaşlar bir yandan da itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin bulunduğu çevrede arama yaptı. Ancak sürücüye ait herhangi bir iz bulunamadı.

"YOL KAYGANDI, ARABA KAYDI TAKLA ATTI"

Polis ekipleri 06 TUV 97 plakalı otomobilin plaka bilgilerinden otomobilin sahibine ulaştı. İsmi öğrenilemeyen otomobil sahibi kaza yaptıktan sonra aracı kilitleyip eve gittiğini söyledi. Polis otomobili kendisinin kullandığını söyleyen kişiyi olay yerine çağırdı. Başka bir araçla olay yerine gelen otomobilin sahibi, "Yol kaygandı, araba kaydı takla attı. Arabada tek başıma bulunuyordum, polis arkadaşlar beni eve yönlendirdi" şeklinde konuştu. Kazada hasar görerek kullanılamaz hale gelen otomobil olay yerine gelen vinç yardımıyla çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de kaza yapan aracın sürücüsünü bulmak için seferber oldular - Son Dakika
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