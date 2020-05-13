(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor - Son Dakika
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(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor

6 saat önce

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında etkilenen kurumlardan birisi olan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde ihracat normale dönüyor.

(ÖZEL)Gümrükte ihracat normale dönüyor, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında etkilenen kurumlardan birisi olan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde ihracat normale dönüyor. Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, "Nisan ayının ortalarına doğru virüsün pik yaptığı dönemlerde işlem hacmimiz yüzde 20 ile 25 oranında bir azalma oldu. Ancak Mayıs ayı itibariyle normal seyrine geri döndü" dedi.


İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını, iş dünyasında tüm sektörleri etkiledi. Çoğu şirket ve kurum işlerini durdurma noktasına getirirken bazı iş yerleri de bir dizi önlemler alarak esnek çalışma sistemine geçti. Muratbey Gümrük Müdürlüğü'de Nisan ayı işlem hacminde ortalama yüzde 20 oranında düşüş yaşandı. Fakat gerekli tedbirlere dikkat edilmesi ve virüsün büyük oranda kontrol altına alınması ile gümrükteki ihracat normale dönmeye başladı. Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, salgın sürecinde alınan tedbirler ve normal seyrine dönen işlem hacmi hakkında önemli bilgiler verdi. Demir, salgın döneminde azalan dünya ticaretine paralel olarak iş ve işlem hacminde bir azalış olmadığını son iki haftada özellikle ihracatta gözle görülür bir artış olduğunu söyledi. Öte yandan gümrükte bekleyen onlarca tır havadan drone ile görüntülendi.


"Nisan ayında yüzde 20 gibi bir düşüş olmuştu"


Gümrüğe gelen araçların gelmeden önce sınır kapılarında dezenfekte edilip sağlık taramalarından geçtiğini söyleyen Muratbey Gümrük Müdürü Hayati Demir, "Gümrüğümüze gelen araçların ilk kontrolleri sınır kapısı olan Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Müdürlükleri'nde yapılmaktadır. Kontrollerin ardından araçlar müdürlüğümüz sahasına gelmektedir. Buraya gelen araç şoförleri giriş kapısında muhafaza memurlarımız ve güvenlik personeli tarafından ateş ölçümleri yapılmaktadır. Uygun olan ve herhangi bir semptom göstermeyenler sahaya alınmaktadır. Müdürlüğümüzdeki araç kapasitesi normalde Nisan aylarındayken 700-750 araç iken bu oran bu sene Nisan ayında yüzde 10 -yüzde 20 gibi bir düşüş olmuştu" diye konuştu.


"Mayıs ayı itibariyle işlem hacmimiz normal seyrine geri döndü"


Nisan ayı ihracat rakamlarına da değinen Demir, "Nisan ayı itibariyle ihracatımız 900 milyon dolar ithalatımız da yaklaşık 800 milyon dolar olarak gerçekleşti. Müdürlüğümüzde yaklaşık 200 personel görev yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında bir kısmına idari izin verildi diğer personellerde esnek çalışma yöntemi ile çalışmaktadırlar. Müdürlüğümüzün her yerinde dezenfekte aletleri bulunup tüm personel gerek yüz maskesi gerek koruyucu siperlik ve ellerini dezenfekte ederek çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca sesli anons sistemi ile günde 3 defa sosyal mesafenin korunması temasın en aza indirilmesi yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Normalde Nisan ayının ortalarına doğru virüsü pik yaptığı dönemlerde işlem hacmimiz yüzde 20 ile 25 oranında bir azalma oldu. Ancak Mayıs ayı itibariyle normal seyrine geri döndü. Geçen hafta ve bu hafta gözle görünür bir artış var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hayati Demir, Muratbey, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:00 Kaynak: İHA


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