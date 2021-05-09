Özel gün nedeni ile kısıtlamalardan muaf tutuldular: Mardin'de çiçekçilerin Anneler Günü yoğunluğu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Anneler Günü nedeniyle 2 gün tam kapanmadan muaf tutulan çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak çiçekçiler, evlere servisleri de gece yarısına kadar yapabilecek.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmayla birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamalarında faaliyete devam eden fakat iş yapamayan çiçekçiler, Anneler Günü yoğunluğunu yaşıyor. Anneler Gününde saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlar evlerine en yakın çiçekçiye gidip çiçek alabiliyor. Saat 17.00'dan sonra ise çiçekçiler evlere servis yapıyor.

Kızıltepe'de yıllardan beri Mardin Caddesi üzerinde çiçek satışı yapan Mahmut İlhan, "Cumartesi ve pazar günü anneler günü açığız. Gelmek isteyen gelebilir biz muafız. Annesine hediye almak isteyeni de bekleriz. Sabah 10.00 ile akşam 17.00 arası müşteriler gelebilir. 17.00'dan sonra da biz paket servisi siparişlerimizi götürüyoruz. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz" dedi.

Evine en yakın çiçekçiye gelen Gülistan Şeran isimli vatandaş da "Anneler Günü için anneme çiçek almaya geldim. Buradan bütün annelerin Anneler Gününü kutluyorum" diye konuştu.