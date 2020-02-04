(Özel) Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor - Son Dakika

(Özel) Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor

6 saat önce

Günde ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor.

(Özel) Günde 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor, System.String[]

Günde ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray her gün tepeden tırnağa temizleniyor.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsün ardından gözler toplu ulaşım araçlarının temizliğine çevrildi. İstanbul'da günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray'daki temizlik çalışmaları İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.


2013 yılında Kazlıçeşme Ayrılıkçesme arasında hizmete açılan ve daha sonra 2019 yılında Gebze Halkalı arasında 76.6 kilometrelik güzergahta günlük ortalama 500 bin kişinin yolculuk ettiği Marmaray'da bulunan vagonlar her gün ekipler tarafından bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor. Marmaray vagonlarının ilk olarak dışı yıkama makinesi tarafından yıkanıyor. Daha sonra özel kıyafetlerini giyen ekipler ilk olarak vagonlarda bulunan kolçakları, koltukları ve tutma yerlerini dezenfektan maddelerle siliyor. Vagonların zeminini de dezenfektan deterjanlarla silen ekipler, son olarak özel hazırlanan dezenfektan maddeyi vagonun içerisine sıkarak temizliği bitiriyor. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İhlas Haber Ajansı, İstanbul, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:12 Kaynak: İHA
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