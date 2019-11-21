Son Dakika Haberleri: (Özel) Gündüz muhtar akşam stand-up'çı
Son Dakika Güncel (Özel) Gündüz muhtar akşam stand-up'çı - Son Dakika

(Özel) Gündüz muhtar akşam stand-up'çı

6 saat önce

Kartal'da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor.

(Özel) Gündüz muhtar akşam stand-up'çı, System.String[]

Kartal'da Atalar Mahallesi muhtarı olan Erhan Gülmüş, muhtarlık görevi sırasında başından geçen ilginç olayları stand-up şovunda izleyicilere anlatıyor. Gülmüş'ün şovunda salon tıklım tıklım dolarken seyirciler kimi zaman kahkahalara daldı, kimi zaman da duygusal olayları dinleyerek gözyaşlarını tutamadı.


Kartal Atalar Mahallesi muhtarı Erhan Gülmüş, muhtarlık yaptığı 5 yıl içerisinde yaşadığı olayları stand-up şovunda anlatıyor. Sabah muhtarlık yapan Gülmüş, akşam da stanp-up yaparak seyircilere hikayelerini anlatıyor. Muhtar Gülmüş'ün şovunu izlemek isteyenler salonu tıklım tıklım doldurdular. Seyirciler, Gülmüş'ün anlattığı komik olaylarla kimi zaman kahkahalara boğulurken, kimi zaman da Gülmüş'ün yaşadığı duygusal anlar karşısında gözyaşlarını tutamadı. Etkinliğe Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, çok sayıda mahalle sakini, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ve yerel gazeteciler katıldı. - İSTANBUL

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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