Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler - Son Dakika

Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler

7 saat önce

14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyelik eşyaların satışa sunulduğu, Bodrum Belediyesi ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi stantlarının yer aldığı kermes açıldı.

Özel güne özel ellerden çıkan hediyeler, System.String[]

14 Şubat Sevgililer Günü özel hediyelik eşyaların satışa sunulduğu, Bodrum Belediyesi ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi stantlarının yer aldığı kermes açıldı.


Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Yakaköy Sevgi Sanat Atölyesi engelli öğrencilerinin ve kadınların el emeği göz nuru hediyelik ürünlerinin satıldığı kermes üç gün boyunca Halk Eğitim Merkezi Binası önündeki etkinlik alanında açık olacak.


Takılardan örgü bebeklere, el işi kıyafetlerden Bodrum mandalinası şeklindeki anahtarlık ve bez çantalara kadar çok çeşitli hediyelikler Sevgililer Gününe özel olarak açılan bu kermeste yer alıyor. - MUĞLA

Sevgililer Günü, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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