(Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu - Son Dakika

(Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu

6 saat önce

Eskişehir'de son günlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı erken çiçek açan ve çiçek açmaya hazırlanan meyve ağaçları zarar gördü.

(Özel) Güneşe aldanan meyve ağaçlarını kar ve soğuk hava vurdu, System.String[]

Eskişehir'de son günlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı erken çiçek açan ve çiçek açmaya hazırlanan meyve ağaçları zarar gördü.


Kış mevsiminden ilkbahara doğru geçilirken güneşe aldanıp erken çiçek açan ağaçlar, kar yağışından ve soğuk havadan etkilendi. Hava koşullarına hazırlıksız yakalanan meyve ağaçlarında yüzde 50 oranında zayiat olabileceği ön görülüyor. Mart ayının ortasında olunduğu göz önüne alındığında da özellikle gece saatlerinde eksi derecelere inen soğuk hava nedeniyle üreticiler endişe duyuyor.


"Havalar soğuk giderse yüzde 50 oranında zayiat olur"


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ağaçların dallarının açıkta kalan bölgelerinin hava şartlarından etkilendiğini söyledi. Başkan Buluşan, "Şu an badem, kayısı ve zerdali ağaçları çiçek açtı. Diğer meyve ağaçları daha çiçek açmadı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ağaçların çiçeklerini olumsuz yönde etkiledi. Şimdilik hava şartlarından etkilenen ağaçların dallarının açık olan kısımları zarar görmüş durumda. Ağaçların iç dallarında ise fazla bir zarar yok. Önümüzde ki günlerde gece saatlerinde hava durumu eksileri gösteriyor. Havalar soğuk giderse meyve ağaçlarının çiçeklerinde yarı yarıya yani yüzde 50 oranında zayiat olur" diye konuştu.


Diğer yandan meteorolojik verilere göre, önümüzde ki günlerde kar ve yağmurun Eskişehir'de etkili olması tahmin ediliyor. Uzmanlar ise meyve üreticilerini soğuk havalardan dolayı don riskine karşı uyarıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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