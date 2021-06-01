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Özel günlerin çiçeği "şakayık" Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika

Özel günlerin çiçeği "şakayık" Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor

01.06.2021 11:08
Özel günlerin çiçeği

Yılda bir defa açan, renkleri, güzelliği ve kokusuyla büyük rağbet gören, özel günlerin çiçeği "şakayık", Yalova'daki üreticiler tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Yılda bir defa açan, renkleri, güzelliği ve kokusuyla büyük rağbet gören, özel günlerin çiçeği "şakayık", Yalova'daki üreticiler tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Gösterişli olmasının yanında şefkati de simgeleyen şakayık, düğün, nişan gibi özel günlerde gelin buketi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan özel çiçeklerin başında geliyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce 8 yıl önce başlatılan proje kapsamında Yalovalı üreticilere tanıtılan şakayık, şimdilerde üreticilerin en gözde çiçekleri arasında bulunuyor.

Şakayık üreticileri, ithal edilen çiçeği yetiştirip ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, Yalova'da 218 bin 500 dekarlık tarım alanı bulunduğunu söyledi.

Yalova'nın işlenebilen tarım alanın yaklaşık 120 bin dekar olduğuna dikkati çeken Parıldar, alanın az olması nedeniyle birim alandan maksimum gelir elde edilebilecek ürünlere yöneldiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"İşlenebilir alanın yüzde 45'lik payını meyvecilik, yüzde 24'lük payını hububat, yüzde 10'luk payını yem bitkileri, yüzde 5'lik payını sebze ve yüzde 3'lük bir payını ise süs bitkileri sektörü almakta. Yani 3 bin 800 dekardan fazla bir alanda süs bitkileri üretimimiz yapılmakta ve yıllık 160 milyon adetle Türkiye'de üçüncü, alan bazında da beşinci konumda. Süs bitkileri sektörü içerisinde kesme şakayık da önemli bir yer tutmakta."

Parıldar, şakayık üretiminin, yaklaşık 8 yıl önce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 200 şakayık soğanının üretici Mehmet Zengin'in arazisine ekilmesiyle başladığını anlattı.

Şu an Zengin'in 3 dekarlık alanda üretimini devam ettirdiğini belirten Parıldar, şöyle konuştu:

"Her yıl mayıs ayı içerisinde tüketicilere bu eşsiz nadide değeri sunan bir işletme haline geldi. Türkiye genelinde yaklaşık 80-90 dekarlık bir alanda şakayık üretiliyor. Bunun yaklaşık 20 dekarlık bir kısmı 3 üreticimizle Yalova'da yapılıyor. Bu işletmemiz de yıllık yaklaşık 20 bin adet şakayığı 2 aylık bir süre soğuk hava deposunda muhafaza ederek tüketiciye sunma imkanı buluyor. Şakayık gerçekten nadide bir ürün. Odunsu ve otsu olarak 2 çeşidi bulunmakta. Şakayık ayrıca süs bitkileri dışında da kullanım alanı olan bir ürün. Kökleri tıbbi aromatik alanda, çiçek ve polenleri de boya sanayisinde kullanılabilecek bir ürün. Ayrıca şakayık dekar başına yaklaşık 1500 adet dikim yapılabiliyor ve beşinci yıldan itibaren de 5-6 goncasını hasat etme imkanınız oluyor. Yaklaşık bir dekarlık alanda şakayık bahçesi olan bir üreticimizin yıllık geliri yaklaşık 45 bin lirayı buluyor."

-"Şakayığın kokusunu almanız lazım. Yoksa ne anlatsak eksik kalır"

Merkeze bağlı Güneyköy'de 3 dekarlık alanda kesme ve saksıda şakayık üreten Mehmet Zengin ise 8 yıl önce şakayık üretimine başladığını söyledi.

Özellikle kesme şakayığın ithal edildiğini anlatan Zengin, üretimle ithalatın bir nebze önüne geçmek istediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Severek yaptığınız bir işten nasıl keyif alıyorsanız ben de yaptığım işten keyif alıyorum. Şakayığın avantajı şu anda Türkiye'de çok fazla üretimi yapılmadığı için değerli. Türkiye'de ilk üretim yapan firma biziz. Şakayığın kokusunu almanız lazım. Yoksa ne anlatsak eksik kalır. Şakayığa özel günlerde, özel davetlerde süslemeler veya düğünlerde gelin buketi olarak çok büyük rağbet var. Çok kıymetli ve çok nadide bir çiçektir. Buraya şakayığı görmek isteyenler turlar düzenliyor ayrıca bizim ürettiğimiz her bir ürün, ithalatın belli bir oranda önünü kesiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Özel günler için özel bir çiçek yetiştirdiğimiz ve insanların o özel günlerine katkıda bulunduğumuz için de kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Aslında bu bir aşk."

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel günlerin çiçeği 'şakayık' Yalova'dan yurdun dört bir yanına gönderiliyor - Son Dakika


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