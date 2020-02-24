(Özel) Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü - Son Dakika

(Özel) Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattı aileler için piknik alanına döndü.

(Özel) Güvenli hale gelen sınır hattı piknik alanına döndü, System.String[]

Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale gelince Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattı aileler için piknik alanına döndü. Mevsim kış olmasına rağmen hava güneşli olunca ailesini yanına alan Akçakaleliler, sınır hattına akın etti.


Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla Telabyad'ın güvenli hale gelmesi sınır ilçesi olan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine de yansıyor. Havaların açık ve sıcak geçmesi vatandaşları sınır hattındaki yeşil alanlara yönlendirdi. Yetişkinler güneşli havanın tadını çıkarırken çocuklar ise top oynayıp zaman geçirdi. Gençler ise sınır hattına giderek közde çay keyfi yaptı. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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