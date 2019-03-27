Özel Güvenliğin Yıldızları Belli Oldu

Özel güvenlik sektörünün en büyük derneği GÜSOD (Güvenlik Servisleri ve Organizasyon Birliği Derneği) özel güvenlik sektörünün yıldızı çalışanlarını seçti. İstanbul Point Hotel'de 27 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen organizasyonla, "Sadakat" ve "Başarı" kategorilerinde toplam 26 özel güvenlik görevlisi ödüllendirildi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ödül töreninde sunuculuğu GEVEZE üstlendi. Ödül alanlar arasında Sahip Kaplan'ın 8 yaşındaki bir çocuğu tacizden kurtarması, Yalçın Demir'in havalimanında bir bombayı farketmesi, İbrahim Çorbacı'nın havuza düşen bir çocuğu hayattan kurtarması gibi hikayeler dikkat çekti.

Toplantıda konuşan GÜSOD Başkanı Levent Güler, dernek olarak kuruluşlarından bu yana sektörün gelişimi için çalıştıklarını belirterek, "önceliğimiz yasal altyapı ve çalışan hakları oldu. Özel güvenlik 320 binin üzerinde çalışanı ile istihdamda lokomotif sektörlerden biri. Bizler bu sektörün sağlıklı büyümesi için çalışanlarımızın koşullarını düzenlemek ve bu zorlu mesleği yaparlarken hakettikleri yıpranma payını almalarını istiyoruz" dedi.

Güler, "Gece gündüz, yaz kış, bayram haftasonu demeden çalışan ve varlıklarıyla topluma huzur veren özel güvenlik çalışanlarına bu ödül aracılığıyla teşekkür etmek, yaptıkları işin önemini topluma hatırlatmak en büyük arzumuz" dedi.

Törende uzun yıllar bu sektörde çalışan 13 çalışana Sadakat Ödülü, yaptıkları işlerle fark yaratan 13 çalışana ise de "Başarı Ödülü" verildi.