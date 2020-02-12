Özel güvenlik eğitimi 2 Mart'ta tamamlanacak - Son Dakika
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Özel güvenlik eğitimi 2 Mart'ta tamamlanacak

6 saat önce

Malatya'da, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimlerinin devam ettiği ve proje kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimin 2 Mart'ta tamamlanacağı bildirildi.

Özel güvenlik eğitimi 2 Mart'ta tamamlanacak, System.String[]

Malatya'da, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) eğitimlerinin devam ettiği ve proje kapsamında özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimin 2 Mart'ta tamamlanacağı bildirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "KAAN projesi ile ilgili olarak Malatya ilimizde özel güvenlik izni alan yerler belirlenmiş, bu yerlerin yetkilileri ile toplantılar yapılmış ve görev alacak olan özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren eğitim verilmeye başlanmış olup, eğitimlerin tamamlanmasına müteakip projenin 2 Mart 2020 tarihinde ilimizde hayata geçirilmesi planlanmaktadır" denildi.


Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, öncelikle kamu hastaneleri, eğitim kurumları, hava limanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile toplu taşıma sistemlerinde olmak üzere, devamında görev yaptıkları tüm alanlarda, amacına uygun, etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir güvenlik hizmeti sunmasını sağlamak amacıyla başlatılan KAAN projesi hakkında bilgiler aktarılıp, "Bu yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk ile etkili iletişim, etkin işbirliği, koordinasyon ve birlikte çalışmasıyla olay meydana gelmeden suçu önlemek, meydana gelen olayları en seri şekilde genel kolluğa bildirmek, devam eden olaylara gerekli müdahaleyi yapmak, olay yeri ve delillerini muhafaza ederek genel kolluğa teslim etmek üzere proje çalışması yapılmıştır. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından hazırlanan KAAN projesi ile gündemimizde önemli bir yeri olan "Kadına Şiddet" konusunda da etkili çalışma yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
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