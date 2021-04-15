Özel güvenlik görevlileri, özlük haklarında iyileştirme bekliyor - Son Dakika

Özel güvenlik görevlileri, özlük haklarında iyileştirme bekliyor

15.04.2021 13:17
Özel güvenlik görevlileri, özlük haklarında iyileştirme bekliyor, System.String[]

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirme ihtiyaçlarının güncelliğini sürdürdüğünü belirterek, "Özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması veya işten ayrılması durumunda tazminat...

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) Başkanı Levent Güler, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirme ihtiyaçlarının güncelliğini sürdürdüğünü belirterek, "Özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması veya işten ayrılması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik güçleri başlığının eklenmesi gibi hakların sağlanması da sektörü olumlu anlamda etkileyecektir." ifadesini kullandı.

GÜSOD'dan yapılan açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin önemine işaret edilerek, artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle entegre güvenlik uygulamalarının öne çıktığı, kamu-özel sektör iş birliği sürecinin hız kaybetmeden sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, GÜSOD Başkanı Levent Güler'in, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen "Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Projelerinin Tanıtımı Programı"nda yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarına değindiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Güler, sektörün temel sorununun çalışanların özlük hakları ve çalışma şartları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör çalışanları olan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarında yapılacak iyileştirme ihtiyaçları güncelliğini sürdürmekte. Asgari ücretin belli oranda artırılarak fazla mesai ücretlerindeki çarpanın da yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, yapılacak düzenlemelerle genel tatil ücret çarpanının ve yıllık izin haklarının artırılmasıyla birlikte özel güvenlik görevlilerine vazife malullüğü hakkının tanınmasının da gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte özel güvenlik görevlilerinin vefatı, yaralanması veya işten ayrılması durumunda tazminat ödenmesi, SGK iş tanımları listesine özel güvenlik güçleri başlığının eklenmesi gibi hakların sağlanması da sektörü olumlu anlamda etkileyecektir."

Türkiye'de özel güvenlik sektörünün dinamik yapısı, artan güvenlik ihtiyaçları, sektördeki hızlı sirkülasyonun yanı sıra teknolojik altyapıdaki gelişmelerin entegre güvenlik uygulamalarını dikte ettirdiğini aktaran Güler, "Dünyada da aynı sürecin hızla mesafe katettiğini görüyoruz. Bu bağlamda sürekli olarak yeniden yapılanma ihtiyaçları karşımıza çıkmakta. Özel güvenlik sektöründeki diğer önemli konu ise kamu-özel sektör iş birliği. Kamu güvenliğini tamamlayıcı olarak faaliyetlerini sürdüren özel güvenlik sektör taraflarının kamu ile ortak platformda yakın iş birliği içinde bulunmasının sektörün gelişim sürecine olumlu yansımalar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş birliği ve Entegrasyon Projesi"nin etkin bir iş birliği ve koordinasyon sağladığına işaret eden Güler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından projelendirilerek 2019'da hayata geçirilen projenin; etkin, verimli, sürdürülebilir, ölçülebilir ve denetlenebilir bir güvenlik hizmeti sunarak özel güvenlik görevlilerinin aidiyet duyguları ve görev sorumluluklarını arttırdığını düşündüklerini kaydetti.

"ÖGNET ile yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlanmıştır"

Levent Güler, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın 2019'da hayata geçirdiği "Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon ÖGNET Projesi" ile özel güvenlik hizmetlerine ilişkin bütün verilere dijital ortamdan erişim sağlandığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖGNET ile iş ve işlemleri daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yürüterek zaman ve insan gücü kayıplarının önüne geçilmiş ve yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlanmıştır. Sektöre katkı sağlayacak bir diğer konu ise özel güvenlik eğitimleri. Özellikle spor, kritik tesisler ve raylı sistemlerin güvenliği gibi alt alanlarda ihtisaslaşmaya yönelik eğitim modellerinin oluşturulmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyor, bu eğitimlerin önümüzdeki dönemde online platform üzerinden yapılabilmesinin de büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz."

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tek tip üniforma uygulamasının, özel güvenlik görevlilerinin toplum nezdindeki güvenirliklerini, kuruma bağlılıklarını, aidiyet duyguları ve görünürlüklerini artırarak özel güvenlik görevlilerinin imajına olumlu katkı sağladığını düşündüklerini kaydeden Güler, sektör standartlarının gelişim sürecine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güvenlik güçleri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel güvenlik görevlileri, özlük haklarında iyileştirme bekliyor - Son Dakika


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