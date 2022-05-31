Özel güvenlik görevlileri, polis başmüfettişlerince eğitilip denetleniyor

Özel güvenlik görevlileri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev yapan polis başmüfettişlerince hem denetleniyor hem de verilen eğitimlerle yetki ve sorumlulukları hatırlatılarak denetleniyor.

Özel güvenlik görevlilerine verilen eğitimlerde, yetkileri ve bu yetkileri hangi durumlarda kullanabilecekleri, özel güvenlik hukuku, yetki alanı içinde ve dışında olan durumlar, vatandaşla iletişim dersleri, genel kollukla iletişim, suça müdahaleden sonra yapılması gereken işlemler gibi konular interaktif derslerle anlatılıyor.

Eğitimler sonrasında, özel güvenlik görevlileri iş başındayken polis başmüfettişlerince rutin bir şekilde denetleniyor.

Polis başmüfettişleri, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni (AŞTİ) kullanacak yolcuların, huzur ve güven içerisinde seyahatlerini tamamlaması için özel güvenlik uygulamalarını yerinde incelendi. Burada görevli özel güvenlik görevlilerinin sunduğu güvenlik hizmetinin kalitesi, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan güvenlik tedbirleri kontrol edildi.

Denetimde AŞTİ'ye gelen polis başmüfettişi Adnan Yeşilay ve İbrahim Üney, yolcu gibi kapıdan girerek X-ray cihazından geçti. Cihaza el çantalarını koyan Yeşilay ve Üney, daha sonra cihazın ekranını kontrol eden özel güvenlik görevlisine nelere dikkat ettiğini ve tehlikeli materyallerin nasıl ayırt edilebileceğini sordu.

AA muhabirine konuşan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü Recep Çengel, özel güvenlik görevlilerinin alanda denetimi ve eğitimine yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Polis başmüfettişlerince 2021'de 320 binin üzerinde özel güvenlik görevlisine eğitim ve denetim yapıldığını ifade eden Çengel, alışveriş merkezi, terminal, havalimanı ve siteler gibi 90 bin den fazla noktada 340 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını belirtti.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin, kanunda açık bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Çengel, "Başta 5188 sayılı kanun ve adli arama yönetmeliği olmak üzere, diğer kanunlarla özel güvenlik görevlilerinin yetkileri düzenlenmiş bulunmakta. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri, koruma ve güvenliği sağladığı alanlarda kimlik sorma, arama, buluntu ve tehlikeli eşyaları emanete alma gibi yetkilerle donatılmış vaziyetteler." dedi.

Çengel, özel güvenlik görevlilerinin, görev alanlarında ve görev süresince yakalarında kimlik kartı takılı olmak suretiyle kanunlarca verilmiş olan yetkileri kullanabileceklerini ifade etti.

Recep Çengel, özel güvenlik görevlilerinin, görev yaptıkları alanda koruma ve güvenliği sağlamak için bağlayıcı bir kontrol yetkisinin bulunduğunu belirterek, görevlilerin, bu alanlara girmek isteyen kişileri X-ray cihazı ve duyarlı kapılarla kontrol ettiğini, kontrol yaptırmak istemeyen kişileri ise bu alana almama hakkına sahip olduklarını söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında işlenen suçüstü hallerde olaylara müdahale etme yetkisine ve sorumluluğuna sahip olduğunu aktaran Çengel, şöyle devam etti:

"Ceza muhakemeleri kanununda, her vatandaşa verilmiş olan yetki, özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında bir sorumluluk. Eğer müdahale edilmez ise görevi ihmalden işlem tesis edilecek adli düzenlemelere de vücut vermekte. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri, görev alanlarında bir suçla karşı karşıya geldiklerinde kişiyi etkisiz hale getirme, yakalama ve kendilerine yönelik bir tehlike meydana gelmemesi içinde kaba üst araması yapma hakkına sahip."

Çengel, özel güvenlik görevlilerinin, stadyumlar, spor müsabakaları ve etkinlik düzenlenen yerler gibi alanlarda davetiye, akreditasyon ve bilet kontrolünü sağlamak için kimlik sorabileceğini anlattı.

Çengel, "Statlarda ve ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu sınavlarda, özel güvenlik görevlileri, kimlik sormayla birlikte genel kolluğun gözetim ve denetiminde olmak üzere üst araması ve kontrol yapabilmektedirler. Onun dışındaki yerlerde, özel güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu kontrollerin güvenlik sistemli cihazlardan yapılması gerekiyor. El ve kapı dedektörü ya da X-ray cihazlarından bu kontroller yapılabilmekte." şeklinde konuştu.

"Alandan çok faydalı dönüşler alıyoruz"

Özel Güvenlik görevlilerine, daha doğru güvenlik hizmeti vermeleri için yerinde dokunuşlarla hem eğitim hem denetim yaparak eksikliklerini anlattıklarını ifade eden Çengel, şunları söyledi:

"Alandan çok faydalı dönüşler alıyoruz. Çünkü özel güvenlik görevlileri, özel güvenlik eğitim kurumları tarafından eğitim aldıktan sonra 5 yılda bir yenileme eğitimleri alıyorlar. Bu eğitimler kapsamında, değişen mevzuat hükümleri ve bu kapsamda yaşanılan süreçlerde nelerin dikkate alınması gerektiğiyle ilgili onlardan ve vatandaşlardan faydalı dönüşler alıyoruz."