Özel güvenlik görevlilerinden kan bağışı

Erzurum'da, Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik İş Sendikası üyesi güvenlik görevlileri, kan bağışında bulundu.

Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik İş Sendikası Doğu ve Karadeniz Bölge Sekreteri Edip Bozoğlu, yazılı açıklamasında, Güvenlik İş Sendikası'na bağlı Erzurum'daki güvenlik görevlilerinin kan bağışı yaptıklarını ifade etti.

Özel güvenlik görevlileri olarak ülkenin, milletin ve Suriye halkının güvenliği, bölgede barış ve huzurun temeli için Türk Silahlı Kuvvetlerince başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini vurgulayan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"Üyelerimizle Kızılay'a kan bağışında bulunduk, bu kan bağışının bizim için ayrı önemi var. Özel güvenlik görevlileri olarak devletimizin ve milletimizin her an yanında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu kampanya ile cennet vatan ülkemizin, emniyet güçlerimizin her zaman emrinde olduğumuzu, kanımızla canımızla sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıklamak istiyoruz."

Bozoğlu, kan bağışında bulunan ve destek verenlere çok teşekkür etti.