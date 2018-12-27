Özel Güvenlik Görevlilerinden Örnek Davranış

Mersin
Su ve Kanalizasyon İdaresinin (MESKİ) bir şubesinde çalışan 2 özel güvenlik görevlisi, şubede unutulan ve içerisinde 203 bin lira tutarında çek, 4 bin avro, 3 bin 300 lira ile çeşitli evrak olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.
MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Mezitli
Şube Müdürlüğünde görevli özel güvenlik personeli İlknur Yüzbaşıoğlu ve Atilla Meyveci kurum içerisinde bir çanta buldu.
Çanta içerisinde 203 bin lira tutarında çek, 4 bin avro ve 3 bin 300 lira ile çeşitli evrak olduğunu gören güvenlik görevlileri, durumu amirlerine bildirdi.
Çantanın, içerisinden çıkan kimlik ve su faturasından, sahibinin 75 yaşındaki Salman Yetiş olduğu tespit edildi ve durum polis ekiplerine de bildirildi. Polis
ekipleri irtibata geçtikleri Yetiş'i MESKİ Mezitli Şube Müdürlüğüne davet etti. Şubeye gelerek çantasını teslim alan Yetiş, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz ile özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti.
Çantasını su faturasını ödemek istediği anda vezne önünde unuttuğunu aktaran Yetiş, "Herkes çantasını kaybedince üzülür ama ben şanslıyım. Bunu da özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza borçluyum. Onların o güzel, insani vasıflarına çok teşekkür ediyorum. Örnek birer davranış sergilediler." ifadelerini kullandı.