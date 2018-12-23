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Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim

3 saat önce

İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir'de görev alan özel güvenlik görevlilerine Güvenli Okul Projesi kapsamında eğitim verildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir'de görev alan özel güvenlik görevlilerine Güvenli Okul Projesi kapsamında eğitim verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 12 Eylül tarihinde imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği" protokolü çerçevesinde çocukların güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullarda görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına karşı hazırlıklı olmaları ile görevlilerini daha dikkatli ve duyarlı yapmalarının sağlanması amacıyla özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi planlandı. Bu kapsamda, İzmir'de okullarda görev yapan özel güvenlik personeline İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak, 8-9-15-16 Aralık tarihlerinde toplam 894 özel güvenlik görevlisine, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü uzman personeli tarafından, Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları-Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri, Toplum Destekli Polislik, Çocukların Suçtan Korunması, Terörle Mücadele konularında eğitim verildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:01 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa
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