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Son Dakika Güncel Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi

1 saat önce

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Özel Güvenlik Görevlilerine eğitim verildi, System.String[]

Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.


Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda çalışan 90'a yakın özel güvenlik görevlisine eğitim verildi. Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde özel güvenlik görevlilerine halkla ilişkiler, iletişim, toplumsal olaylara müdahale esasları, kitle psikolojisi, öfke kontrolü ve stres yönetimi konuları anlatıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yavuz Çomarlı, gerçekleştirilen eğitimin özgür ve güvenli ortamın sürdürülebilmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.


Eğitimlerde; J. Asb. Kd. Üçvş. Kenan Kanbur "Özel Güvenlik Hukuku", J. Sağ. Tğm. Enes Akıncı "İletişim, Problem Çözme Teknikleri", J. Sağ. Atğm. Ahmet Arı "Kitle Psikolojisi, Öfke Kontrolü, Stres ile Başa Çıkma Yolları", J. Asb. Kd. Bçvş. Muharrem Göç "Toplumsal Olaylara Müdahale Esasları", J. Yzb. Volkan Yıldırım "İntihar Saldırılarının Tespiti ile Alınacak Önlemler" ve J. Tğm. Selami Tüyük, J. Sağ. Tğm. Enes Akıncı ile J. Asb. Üçvş. Aysun Kahveci ise "Halkla İlişkiler" konularında bilgiler verdi.


Eğitime, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte Bartın İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz de katıldı. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Jandarma, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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