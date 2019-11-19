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Son Dakika 3. Sayfa Özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi - Son Dakika

Özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

7 saat önce

Malatya' da özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

Özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi, System.String[]

Malatya' da özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, Etkili İletişim, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Terörle Mücadele, Asayiş, Güvenlik ve Narkotik Suçlarla Mücadele konuları hakkında 210 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Üniversitelerde eğitim öğretimin özgür ve güvenli ortamda sürdürülebilmesi için önlem alan Emniyet Müdürlüğü, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarında, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda görev yapan güvenlik görevlilerin eğitti. Karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrenci ile ilk teması kuracak olan özel güvenlik güçlerine, öğrenci yurtları, üniversite kampüs alanı ve dışında görev yaparken nelere dikkat etmeleri anlatıldı.


Diğer yandan, İnönü Üniversitesi kampüs alanında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Güvenlik tedbiri alınan bina tesis ve alanlarda kullanılan araç, gereç, teçhizat ve özel güvenlik görevlileri yerinde kontrol edilerek kampüs alanının risk analizi yapıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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