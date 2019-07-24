Son Dakika Haberleri: Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü
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Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü

18 dakika önce

Adana'da özel güvenlik görevlisi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü, System.String[]
Adana'da özel güvenlik görevlisi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol aracını park etti. Erol, aracının içerisinden çıkamadan koşarak gelen bir kişi arabanın ön camından içeri defalarca ateş etti. Olayı gerçekleştiren şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol'un öldüğünü belirledi. Erol'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde yaptığı inceleme 12 boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Erol'a saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
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