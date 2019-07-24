Özel güvenlik görevlisi aracında uğradı silahlı saldırıda öldü
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Adana'da özel güvenlik görevlisi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:27 Kaynak: İHA
'da özel güvenlik görevlisi aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
1789 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol aracını park etti. Erol, aracının içerisinden çıkamadan koşarak gelen bir kişi arabanın ön camından içeri defalarca ateş etti. Olayı gerçekleştiren şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.
Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erol'un öldüğünü belirledi. Erol'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
olay yerinde yaptığı inceleme 12 boş kovan buldu. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Erol'a saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA
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