Özel Güvenlik Görevlisi Kaldırımda İntihar Etti
1 saat önce
KONYA'nın Çumra ilçesinde bir iş yerinde özel güvenlik görevlisi Abdülgaffar D. (43), kaldırımda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
KONYA'nın Çumra
ilçesinde bir iş yerinde özel güvenlik görevlisi Abdülgaffar D. (43), kaldırımda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Olay, saat 05.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle bunalıma giren Abdülgaffar D., kaldırımda başına tabancayı dayadı. Durumu fark eden çevredekiler Abdülgaffar D.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, Abdülgaffar D. tetiğe basıp tabancayı ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Abdülgaffar D., çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Abdülgaffar D.'nin cansız bedeni otopsi için Çumra Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Konya
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
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