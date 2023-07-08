İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi. Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Güvenlik görevlisi namazla dalga geçip o anları videoya aldı! Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika