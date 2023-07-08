Güvenlik görevlisi namazla dalga geçip o anları videoya aldı! Başsavcılık soruşturma başlattı - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi namazla dalga geçip o anları videoya aldı! Başsavcılık soruşturma başlattı

08.07.2023 16:13

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen bir kişinin namaz kılar gibi yapıp Andımız okuması tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken şüphelinin gözaltına alınması için emniyete yazı gönderildi.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden yayınlanan özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişinin paylaştığı namaz kılma videosuna ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi. Savcılık, video içeriyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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