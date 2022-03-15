Özel güvenlik görevlisini bıraktı, zanlı firar - Son Dakika
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Özel güvenlik görevlisini bıraktı, zanlı firar

15.03.2022 12:28
Özel güvenlik görevlisini bıraktı, zanlı firar

Adana'da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan genç kızı kaçıran zanlı güvenlik görevlisini bırakırken, kendisi teslim olmadı.

Adana'da bir ilkokulda özel güvenlik olarak görev yapan genç kızı kaçıran zanlı güvenlik görevlisini bırakırken, kendisi teslim olmadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokuluna geldi. Mesaisine başlayan Hilal İ.'nin çalıştığı okulun önüne bir süre sonra siyah renkli bir otomobil geldi. İçinden inen ve Hilal İ.'ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.'yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.'yi otomobile bindirdi. Platonik aşık kendilerini bekleyen arkadaşıyla birlikte güvenlik görevlisi Hilal İ.'yi kaçırdı. Bütün bu olanlara okulun bahçesinde top oynayan öğrenciler de şahit oldu.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlı özel güvenlik görevlisi kadını bugün bıraktı. Ancak kendi teslim olmayarak kaçmaya devam etti. Polis şimdi her yerde zanlıyı ve arkadaşını yakalamaya çalışıyor. - ADANA

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Yavuzlar Mahallesi, Güvenlik Görevlisi, Albay, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Özel güvenlik görevlisini bıraktı, zanlı firar - Son Dakika


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