Özel Güvenlik Görevlisinin Evine Tarihi Eser Baskını
1 saat önce
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Veli B.'nin evinin garajında toprağa gömülü, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ile hayvan figürlü eser, zümrüt taşlar ve üzerinde altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı bulundu.
KONYA'nın Seydişehir
ilçesinde, özel güvenlik görevlisi Veli B.'nin evinin garajında toprağa gömülü, ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat
ile hayvan figürlü eser, zümrüt taşlar ve üzerinde altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı bulundu. Gözaltına alınan Veli B., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konya
Müzesi'ne teslim edilen eserlerin orijinal olup olmadığı inceleniyor.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi'nde oturan ve bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Veli B.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ileri sürülen Veli B.'nin evine operasyon yapıldı. Evin depo ve garaj olarak kullanılan bölümünde toprağa gömülü halde ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ile hayvan figürlü eser, zümrüt taşlar ve üzerinde altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan Veli B. emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Konya Müzesi'nde görevli uzmanlar ele geçirilen eseri mercek altına aldı. Eserlerin orijinal olup olmadığı inceleme sonucunda ortaya çıkacak.
? - Konya
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
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