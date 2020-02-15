Özel güvenlik görevlisinin sır intiharı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Özel güvenlik görevlisinin sır intiharı - Son Dakika

Özel güvenlik görevlisinin sır intiharı

6 saat önce

Adana'da bir hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi intihar etti.

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Adana'da bir hastanede çalışan özel güvenlik görevlisi intihar etti.


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 4234. Sokak'taki 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamu hastanesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Y. (32) sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları ceza alacağından telefonla arayıp bilgi vermek istedi. Ancak arkadaşları birçok kez aramalarına rağmen Muhammet Y'ye ulaşamadı. Arkadaşları şüphelenerek hastaneye yakın olan eve gelip kapıyı çaldı. Muhammet Y.'nin eşi kapıyı açınca arkadaşları, "Kocan nerede, işe gelmedi bugün, mesaisi var işinden olacak" dedi. Muhammet Y.'nin eşi, kocasının sabah kalkıp damdaki odaya gittiğini, kapıyı da kimsenin açmamasını istediğini, kendisinin de kapıyı bir türlü açtıramadığını söyledi. Bunun üzerine arkadaşları kapıyı çalıp seslenmesine rağmen kapı bir türlü açılmadı. Arkadaşları, kapıyı açtıklarında Muhammet Y.'yi yerde boynunda iple buldu. Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Y.'nin öldüğünü belirledi. Polisin ilk incelemesinde ise Muhammet Y.'nin kendisini iple astığı ancak ipin ağırlığı taşımayarak koptuğu ve Muhammet Y.'nin yere düştüğü belirlendi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Şahsın yakınları gözyaşlarına boğulurken, mahalle sakinleri ne ekonomik ne de ailevi problemleri olmayan genç adamın intihar etmesiyle şok oldu. 25 yıl önce babası Duran Y. işe giderken tren çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammet Y.'nin iki çocuğu olduğu öğrenildi. - ADANA

Sabah, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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