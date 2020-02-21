Özel güvenlik hizmetlerine yönelik 5 bin 215 denetim yapıldı - Son Dakika

Özel güvenlik hizmeti bulunan yerlere geçen yıl yapılan 5 bin 215 denetimde, 219 adli ve 750 idari işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca Türkiye genelinde yürütülen tüm özel güvenlik hizmet ve uygulamaları ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ve silaha ilişkin süreçlerin mevzuata uygun yürütülmesine ilişkin denetimler yapıldı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 5 bin 215 denetimde, 219 adli ve 750 idari işlem uygulandı.

Denetimlerinde, daha önce aykırılık ve eksiklik tespit edilen yerlerin, bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının, 15 kişi ve üzeri özel güvenlik görevlisi istihdam eden yerlerin, silahlı hizmet verilen yerler ve silahlar ile havalimanı, deniz limanı, raylı sistemler, alışveriş merkezleri, coğrafi, ekonomik ve stratejik önem taşıyan yerlere öncelik verildi.

Ayrıca dini bayramlarda, yılbaşında, halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, hava-deniz limanlarında, otogar, gar, yüksek hızlı tren garları, raylı sistemler ile kara yolu kaza kara noktaları ve trafik güzergahlarında özel denetimler gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki özel güvenlik hizmet ve uygulamaları ile sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere ve silaha ilişkin denetimler bu yıl da yapılacak.