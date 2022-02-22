Özel güvenlik personeli kimlik kartının iptaline ilişkin kanunda düzenleme yapılması talep edildi - Son Dakika
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Özel güvenlik personeli kimlik kartının iptaline ilişkin kanunda düzenleme yapılması talep edildi

22.02.2022 16:26
Özel güvenlik personeli kimlik kartının iptaline ilişkin kanunda düzenleme yapılması talep edildi

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı, 1 yıldan fazla idari para veya hapis cezası alan özel güvenlik personelinin kimlik kartlarının iptal edildiğini belirterek, bu sürenin 3 yıla çıkarılmasını istedi.

Öz Sağlık-İş Sendikası İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı, 1 yıldan fazla idari para veya hapis cezası alan özel güvenlik personelinin kimlik kartlarının iptal edildiğini belirterek, bu sürenin 3 yıla çıkarılmasını istedi.

Temel Yazıcı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde hastanenin acil servisinde bazı hastalarla sağlık çalışanları arasında yaşanan olaya 4 özel güvenlik personeli tarafından müdahale edildiğini anlattı.

Güvenlik görevlilerinin bu olay sırasında saldırıya uğradıklarını ve nefsi müdafaa yapmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Yazıcı, bu personelden birisinin daha önce aldığı 1 yıllık ertelemeli suç nedeniyle güvenlik kimlik kartının iptal edildiğini ve işten çıkarıldığını ifade etti.

Mevcut uygulamada özel güvenlik görevlilerinin 1 yıldan fazla idari para veya hapis cezası alması durumunda veya şüpheli görülmeleri halinde özel güvenlik kimlik kartlarının iptal edilebildiğine işaret eden Yazıcı, Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu.

Yazıcı, "Alınan cezalarla ilgili oranın 1 yıldan 3 yıla çıkartılması şartının getirilmesini talep ediyoruz." dedi.

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Kanuni Sultan Süleyman, Araştırma, İstanbul, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel güvenlik personeli kimlik kartının iptaline ilişkin kanunda düzenleme yapılması talep edildi - Son Dakika


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