Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencileri Atış Eğitimini Tamamladı - Son Dakika

Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencileri Atış Eğitimini Tamamladı Üniversitemiz Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO), Özel Güvenlik ve Koruma Programı 2. sınıf öğrencileri, 2 Haziran 2021 tarihinde "Atış Eğitimlerini" başarıyla tamamladı.

ÖGK203 Silah Bilgisi ve Atış dersinin uygulaması olarak düzenlenen atış eğitimi, Pınardere Mahallesinde bulunan Atış Poligonunda, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli ve program öğretim elemanlarının eşliğinde gerçekleşti.