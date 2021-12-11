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Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika

Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı

11.12.2021 11:17
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı

ŞİŞLİ'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı.

ŞİŞLİ'de işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen S.P. yakalandı. S.P.'nin kılıktan kılığa girdiği için, çevresinde 'Bukalemun' lakabıyla tanındığı belirtildi.

Polis ekipleri 2 Aralık Perşembe günü Şişli'de bulunan bir tıp merkezinden 6 bin lira değerinde olan ekran çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde olayı S.P.'nin gerçekleştirdiğini tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli, 8 Aralık günü Abide-i Hürriyet Caddesi'nde gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, şüphelinin çaldığı ekranı  taksi ile Fatih Aksaray'a götürdüğü ve burada B.S.'ye sattığını belirledi. B.S. de gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin karıştığı hırsızlık olaylarında özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci gibi özel meslek kıyafetleri kullandığı ve bu nedenle çevresinde "Bukalemun" lakabıyla tanındığı tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerden B.S.'nin, "Suç Eşyası Satın Alma veya Kabul Etme" suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, S.P. ise "İşyerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı
Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... Bukalemun lakaplı hırsız yakalandı

Bukalemun, Hırsızlık, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... 'Bukalemun' lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel güvenlikçi, tesisatçı, şantiyeci... "Bukalemun" lakaplı hırsız yakalandı - Son Dakika
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