Özel güvenlikçiler, pasta kesti

Özel güvenlik günü ve haftası sebebiyle Muratpaşa Belediyesi'nde bir araya gelen Güvenlik-İş Sendikası üyesi güvenlikçiler, fuayede pasta kesti.Kısa adı Güvenlik-İş olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası üyesi güvenlik görevlileri, Muratpaşa Belediyesi Merkez binasında bir araya gelerek kutlama yaptı. Burada bir konuşma yapan Güvenlik-İş Sendikası Antalya Bölge Şube Başkanı Hüseyin Çalkaya , Özel Güvenlik Görevlilerinin kamu düzenindeki önemine değinerek, "Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme" sloganını toplumsal bir harekete dönüştürmeye davet etti.Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Çalkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Özel güvenlikler olarak büyük fedakarlıklarda, gece gündüz, yaz kış demeden, vatanımız için, halkımız için, milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve Askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, Özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Sendika olarak en hassas noktamız toplumda yeterli saygının görülmesini sağlamak, sendikamız özel güvenliklerin çalışma şartlarını ve maddi gelirlerini iyileştirmek amacı ile yıllardır sarf ettiğimiz çaba ve gayretlerimiz durmaksızın devam edecektir." - ANTALYA