Son Dakika Haberleri: Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor
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Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor

2 saat önce

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel BaşkanıÇağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.

Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor, System.String[]
Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel BaşkanıÇağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:03 
Türk İş, Ekonomi
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