Özel güvenlikler müstakil yasa istiyor
2 saat önce
Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel BaşkanıÇağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.
Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel BaşkanıÇağırıcı, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarını belirleyecek müstakil bir yasa talep ettiklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:03
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