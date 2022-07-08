Özel güvenliklere "KAAN" uygulaması ile kolluk kuvvetleri desteği

KAAN Uygulaması çerçevesinde; Erzincan'da özel güvenlik izni bulunan AVM, havalimanı, hastane, TCDD, yurt ve üniversiteye KAAN Uygulamasının tanıtımı amacıyla afişler asılarak, uygulamanın aktif olarak kullanılması yönünde bilgilendirmeler yapıldı.

"5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile entegrasyonunu sağlamak, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanarak aidiyet duygularını geliştirmek, suçu meydana gelmeden önlemek, meydana gelen olaylardan genel kolluğun en seri şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, devam eden olaylara etkin ve zamanında müdahale ederek olay yerindeki delillerin sağlıklı şekilde muhafazası ve genel kolluğa teslimi amacıyla ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" Mobil Uygulaması sadece özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen, herhangi bir olay anında en yakın genel kolluğa (polise) olayı ve adresini bildirmesi için geliştirilmiş olan bir mobil uygulamadır. Mobil Marketler (App Store - Google Play Store) üzerinden ücretsiz olarak indirilerek kurulumu yapılır ve uygulama açılıp T.C Kimlik Numarası girildikten sonra kullanıcının ÖGNET'e kayıtlı cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodu ile kayıt işlemi gerçekleştirilir. Özel güvenlik görevlileri uygulamaya bir kere kayıt olduktan sonra uygulamaya direkt giriş yapabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden yapılan bildirimlerde özel güvenlik görevlilerinden adres bilgisi talep etmek yerine mobil cihazın konum bilgisine erişim izni alınmaktadır. Ayrıca uygulamanın bildirim yapıldığı ekranında olaya ait fotoğraf/video yükleme seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede özel güvenlik görevlilerinin uygulama üzerinden gerçekleştirdiği bildirimleri en kısa sürede ve etkin bir şekilde genel kolluğu bildirmesi imkanı sağlanmıştır. - ERZİNCAN