Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi - Son Dakika

Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi

31.12.2020 10:44
Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi, System.String[]

Aktif kadın girişimcilerden olan Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu Emine Kahveci, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'yu makamında ziyaret ederek işletmelere verilen desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Aktif kadın girişimcilerden olan Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu Emine Kahveci, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'yu makamında ziyaret ederek işletmelere verilen desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu olan Emine Kahveci, İŞKUR aracılığıyla yapılan tüm etkinliklerin işletmede olumlu dönüşler olduğunu ve bizim gibi işletmelerin kalkınmasının, istihdam sağlanması ve personel desteği sağlanması bakımından çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Özel Güzide Bakım Merkezi olarak özellikle hasta ve yaşlı bakımı elemanı mesleğinde çalışacak personel bulmakta çok zorluk çektiklerini belirten Kahveci, "Yapılan istihdam fuarlarında örnek rol-model kadın girişimci olarak başarı hikayenizi paylaşmamızı ve kendimizi dolayısıyla firmamızı tanıtılmamız istenildi. Kadın girişimci olarak istihdam fuarında seminer verirken firmamızı tanıtıp ihtiyaç duyduğumuz meslek dallarını anlatma fırsatını bulduk. İstihdam Fuarına katılan katılımcılar ve fuarın etkisi sayesinde bulmakta güçlük çektiğimiz mesleklerde iş arayanlardan özgeçmişleri aldık ve İstihdam fuarı sayesinde ihtiyacımızdan daha çok hasta ve yaşlı bakımı elemanı mesleğinden özgeçmiş formları ve iş arayanların taleplerini aldık. Özel Güzide Bakım Merkezi olarak ise ilerde de ihtiyaç olabileceğine inandığımdan ve hali hazırda istediğim meslekteki çalışacak personeli bulmuşken bu fırsatı değerlendirmek istedikl. Fakat bulduğum personeli bir anda istihdam etmekle maddi olarak güçlük çekileceğinden yine İŞKUR'dan destek aldık. İŞKUR'un desteğiyle İşbaşı Eğitim Programlarımdan yararlandık ve personelleri bu sayede hem eğitip hem de kurum kültürüne uyum sağlamasını etki etti. İŞKUR'un işbaşı eğitim programının (İEP) sağladığı destekle sadece 2020 yılında 65 kişilik proje ile 40 kişi istihdam ettik ve halen devam eden iş başı eğitim programı ile istihdamı arttırmaya devam edeceğiz" diye konuşku.

Kahveci, iş başı eğitim programları ile işin başında öğrenim sağlatıldığını aynı zamanda program boyunca kursiyerlerin ücreti verilerek hem firmama hem de çalışana destek olunduğu için başta Erzurum İŞKUR il Müdürü Abdulkadir Mutlu ve personellerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. - ERZURUM

Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi

İstihdam, Erzurum, Kadın, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Galatasaray, Hagi Akademisi'nde yetişen Roberto Malaele'yi kadrosuna katmak istiyor Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe baskın yapıldı Bursa'da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe baskın yapıldı         
10:21
Yılın son gününe de düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor Yılın son gününe de düşüşle başlayan dolar 7,35'ten işlem görüyor         
10:15
Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi         
09:50
Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek Yılbaşında yüzde 100 doluluk olanına ulaşan Çeşme'ye İzmir'den destek ekipler gidecek         
09:34
Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi Koronavirüs nedeniyle talep artınca bozacılar yeniden sokağa indi         
09:32
Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek Sağlık Bakanlığının temin ettiği grip aşıları eczanelerde ücretsiz verilecek         
09:25
Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken Eski Bakan Fikri Sağlar'dan tepki çeken "Türbanlı hakim" açıklaması: Adaletinden kuşkum var         
08:44
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi         
07:28
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi         
23:41
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 11:02:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei