Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi - Son Dakika

Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi

01.01.2021 00:03
Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi, System.String[]

Aktif kadın girişimcilerden olan Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu Emine Kahveci, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'yu makamında ziyaret ederek işletmelere verilen desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Aktif kadın girişimcilerden olan Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu Emine Kahveci, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'yu makamında ziyaret ederek işletmelere verilen desteklerinden dolayı teşekkür plaketini takdim etti.

Özel Güzide Bakım Merkezi kurucusu olan Emine Kahveci, İŞKUR aracılığıyla yapılan tüm etkinliklerin işletmede olumlu dönüşler olduğunu ve bizim gibi işletmelerin kalkınmasının, istihdam sağlanması ve personel desteği sağlanması bakımından çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Özel Güzide Bakım Merkezi olarak özellikle hasta ve yaşlı bakımı elemanı mesleğinde çalışacak personel bulmakta çok zorluk çektiklerini belirten Kahveci, "Yapılan istihdam fuarlarında örnek rol-model kadın girişimci olarak başarı hikayenizi paylaşmamızı ve kendimizi dolayısıyla firmamızı tanıtılmamız istenildi. Kadın girişimci olarak istihdam fuarında seminer verirken firmamızı tanıtıp ihtiyaç duyduğumuz meslek dallarını anlatma fırsatını bulduk. İstihdam Fuarına katılan katılımcılar ve fuarın etkisi sayesinde bulmakta güçlük çektiğimiz mesleklerde iş arayanlardan özgeçmişleri aldık ve İstihdam fuarı sayesinde ihtiyacımızdan daha çok hasta ve yaşlı bakımı elemanı mesleğinden özgeçmiş formları ve iş arayanların taleplerini aldık. Özel Güzide Bakım Merkezi olarak ise ilerde de ihtiyaç olabileceğine inandığımdan ve hali hazırda istediğim meslekteki çalışacak personeli bulmuşken bu fırsatı değerlendirmek istedikl. Fakat bulduğum personeli bir anda istihdam etmekle maddi olarak güçlük çekileceğinden yine İŞKUR'dan destek aldık. İŞKUR'un desteğiyle İşbaşı Eğitim Programlarımdan yararlandık ve personelleri bu sayede hem eğitip hem de kurum kültürüne uyum sağlamasını etki etti. İŞKUR'un işbaşı eğitim programının (İEP) sağladığı destekle sadece 2020 yılında 65 kişilik proje ile 40 kişi istihdam ettik ve halen devam eden iş başı eğitim programı ile istihdamı arttırmaya devam edeceğiz" diye konuşku.

Kahveci, iş başı eğitim programları ile işin başında öğrenim sağlatıldığını aynı zamanda program boyunca kursiyerlerin ücreti verilerek hem firmama hem de çalışana destek olunduğu için başta Erzurum İŞKUR il Müdürü Abdulkadir Mutlu ve personellerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. - ERZURUM

Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi

İstihdam, Erzurum, Kadın, İŞKUR, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Özel Güzide Bakım Merkezinden Erzurum İŞKUR İl Müdürlüğüne teşekkür plaketi - Son Dakika


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