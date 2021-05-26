(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor - Son Dakika

(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor

26.05.2021 14:43
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor, System.String[]

Antalya'da yaşayan 72 yaşındaki 'Demir Adam' lakaplı işadamı Ali Bıdı, gençlere taş çıkartıyor.

Antalya'da yaşayan 72 yaşındaki 'Demir Adam' lakaplı işadamı Ali Bıdı, gençlere taş çıkartıyor. Korona virüse de yaptığı spor sayesinde yakalanmadığını iddia eden Bıdı'nın hayatında sporun önemli bir yeri var. Katıldığı tüm maratonlardan derece ile dönen Bıdı, Bitirme çizgisini geçtiğinde yaşadığı tüm yorgunlukları unuttuğunu söyleyerek, "Sporcu olarak gittiğim yerlerde açıyorum Türk Bayrağını, bitiş çizgisine gelirken bitmiş, yorgun bir haliniz oluyor ama geçince doping etkisi yapıyor" dedi.

Her sabah 5.30'da uyanıp spora çıkıyor. 16 yıldır ilaç nedir bilmiyor. Korona virüse dahi yakalanmadığını iddia eden 72 yaşındaki ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'yı herkes 'demir adam' diye tanıyor. Sağlığını spora borçlu olduğunu söyleyip 120 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini belirten Bıdı, katıldığı her yarıştan derece ile dönüyor. Ali Bıdı'nın şimdi ki hedefi ise 28 Ağustos tarihinde Kazakistan Astana'da düzenlenecek olan maratondan derece ile dönmek.

"Türkiye'de rakibim yok"

Yaş grubunda Türkiye'de rakibi olmadığını söyleyen Ali Bıdı, "Kendi vücudumu tamir etmeyi öğrendim. 16 yıldır hiç ilaç kullanmıyorum. Doktorlar da benim en iyi dostlarım oldu. Hastalıklar rahmetli oldu, ilaçlar da beynimden silindi. İlaçsız yaşamayı sadece spor ve sağlıklı beslenmeyle çözdüm. Kendime 120 yaşına kadar yaşamaya söz verdim, 72 yaşındayım şu an. 2 defa Triatlon'da dünya ikincisi oldum. 6 yıl önce Triatlon'a başladım. Demir adam, burada benim markam. Demir adamda da bin 900 metre yüzme, 21 kilometre koşma Avrupa ikincisi oldum. Yeni Zellanda'ya davet edildim, Dünya Şampiyonasında yarışmak üzere pandemiden dolayı 2022 Kasım ayına ertelendi. 1 ay önce Mersin'de triatlonda Türkiye şampiyonu oldum. Geçen Pazar günü Didim'de yarıştık. Orada da Türkiye şampiyonu oldum. Benim yaş grubumda Türkiye'de rakibim yok. Milli sporcu oldum, Avusturya'ya gittim" diye konuştu.

"Spor, gıda kadar önemli"

Sporun önemine değinen Bıdı, "Nefes alabiliyorsan asla pes etme. Bütün hastalıkların sebebi tembellik, hareketsizlik, çok yemek. Görüldüğü gibi fit bir vücudum var. Her sabah kesinlikle spor yapıyorum. Spor benim hayatımda artık gıda kadar önemli. Son 15 yıldır vegan besleniyorum. Kendi yol haritamı çizdim, midemin ne istediğini biliyorum" şeklinde konuştu.

"Korona bana gelmez"

Korona virüsün kendisine bulaşmayacağını iddia eden Ali Bıdı, "Korona virüse yakalanmadım. Neden yakalanacağım? Korona bana gelemez. Vücudumun savunma sistemi güçlü. Kendi antikorumu üretiyorum. Bence sağlıklı insana korona gelemez. Nerede maraton var Ali Bıdı orada. Kazakistan Astana'da 28 Ağustos tarihinde bir maraton var oraya gitmem gerekiyor. Orada yarım demir adam yapacağım. Romanya'ya milli sporcu olarak gideceğim. Nerede yarış var ben oraya gidiyorum. Milli sporcu olarak gittiğim yerlerde açıyorum Türk Bayrağını, bitiş çizgisine gelirken bitmiş, yorgun bir haliniz oluyor ama geçince doping etkisi oluşturuyor. Spor, mutluluktur" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor
(Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor

Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) 72 yaşındaki demir adam korona virüse sporla meydan okuyor - Son Dakika Spor


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