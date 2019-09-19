(Özel Haber) A Milli Kadın Hentbol Takımı, Fransa ve Hırvatistan maçı için kampa girdi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası Grup Elemelerinde karşılaşacağı Fransa ve Hırvatistan maçları öncesi Ankara'da kampa girdi.



2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için Ankara'da kampa girdi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, "Geleceğin milli takımını oluşturmanın peşindeyiz. Genç milli takım ağırlıklı bir kadro ile bu grupta mücadele edeceğiz" diye konuşurken, A Milli Kadın Hentbol Takım Kaptanı Buket Yılmaz ise, "Fransa dünya şampiyonu bir takım. Zor maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Top sahada oynanıyor" dedi.



Birol Ünsal: "Geleceğin milli takımını oluşturmanın peşindeyiz"



Grupta son dünya şampiyonu Fransa, Hırvatistan ve İzlanda olduğunu ifade eden Birol Ünsal, "İzlanda, 3 ay önce Dünya Şampiyonası mücadelesinde yenildiğimiz bir takım. Açıkçası güçlü bir gruptayız. Geleceğin milli takımını oluşturmanın peşindeyiz. Genç milli takım ağırlıklı bir kadro ile bu grupta mücadele edeceğiz. Şansımızın olmasını çok isterdim elbette ama çok şanslı olduğumuzu söyleyemem. Oynadığımız oyun ve takımımızın durumu gelecek vadetmeli, herkese bir umut aşılamalı diye düşünüyorum. Çünkü belirttiğim gibi genç milli takım ağırlıklıyız. Gelecek için doğru mu yapıyoruz onu değerlendireceğiz. Bu takımın umut vadetmesi. Elinden gelenin en iyisini oynaması. Herkesin milli maç olduğunun farkında olması. Doymuşluktan sıyrılıp beklentiler içerisinde olan oyuncular ile yola devam etmek. Öyle bir kadromuz var ki gençlerimiz bu işte başarıya aç inanlar" şeklinde konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda sistem değişikliği olduğunu belirten Ünsal, "Önümüzdeki Avrupa şampiyonaları 24 takımla oynanacak. Biz bu 24 takım içerisine kendimizi atmayı düşünüyoruz. Kadınlarda şu an Avrupa'da 19. sıradayız. 24 takım içerisinde kalabilmek için o takımı oluşturmanın içerisindeyiz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu maçlarla da bunları perçinleriz" ifadelerini kullandı.



Buket Yılmaz: "Zor maç olacak ama elimizden geleni yapacağız"



A Milli Kadın Hentbol Takım Kaptanı Buket Yılmaz ise, "Fransa maçı için bir hafta öncesinden toplandık. Bütün takım yoğun bir tempodan geldik. Hepimiz çok heyecanlıyız. İyi şeyler yapmak için buraya geldik. En iyi şekilde maça odaklanıyoruz. Umuyorum orada da kendimizi göstereceğiz. Maçta da en iyi sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Fransa dünya şampiyonu bir takım. Zor maç olacak ama elimizden geleni yapacağız. Top sahada oynanıyor. Eskişehir'de Hırvatistan maçında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Taraftarımızı maça bekliyoruz. Onlar varsa bizde varız" ifadelerini kullandı.



A Milli Kadın Hentbol Takımı 25 Eylül'de Fransa ile deplasmanda, 29 Eylül'de Hırvatistan ile Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. - ANKARA