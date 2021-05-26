(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri! - Son Dakika

(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!

26.05.2021 09:37

- (Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri! Adis Lagumdzija: "Kardeşimle beraber oynamak çok güzel bir his" Mirza Lagumdzija: "Biraz sıkıntı çektim ama hep abim yanımdaydı" A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, İHA'ya konuştu.

- (Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!

Adis Lagumdzija: "Kardeşimle beraber oynamak çok güzel bir his"

Mirza Lagumdzija: "Biraz sıkıntı çektim ama hep abim yanımdaydı"

İSTANBUL - A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyen Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, İHA'ya konuştu. Kardeşiyle oynamaktan mutluluk duyduğunu belirten abi Adis Lagumdzija, "Ona hep yardım etmek istiyorum. Çok güzel bir his çünkü yanında bir kardeşin var" dedi.

Avrupa Altın Ligi'ni 2019 yılında kazanan ve bu turnuvaya son şampiyon unvanıyla gidecek olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcular Adis ve Mirza Lagumdzija, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Grupta yer alan Belarus, Portekiz ve Çekya takımlarını değerlendiren Adis, "Zor bir grubumuz var. Portekiz bir üst ligden düştü. Belarus ile önceden finalde karşılaşmıştık. Çekya da güçlü ekip. En zor grup bize düştü. Ama güzel bir takımımız var. Enerjimiz çok yüksek. Herkes çok istekli. Gruptan çıkmak ve final oynamak için büyük şanımız var" diye konuştu.

Mirza ise, "Bence de zor bir grubumuz var. Ama ben inanıyorum ki gruptan çıkacağız. Son şampiyon olarak gidiyoruz oraya. Umarım yine Altın Lig'i kazanırız" değerlendirmesini yaptı.

Adis: "Yanında bir kardeşin olması çok güzel bir his"

Abi-kardeş ile oynamanın kendisine neler ifade ettiğini açıklayan Adis Lagumdzija, "Çok beraber oynadık. 4-5 yıl beraber oynadık. Bu sene ayrıldık. Şimdi A Milli Takım'da ilk defa beraber oynuyoruz. Alt kategorilerde oynamıştık. Hep yardım etmek istiyorum. Çok güzel bir his. Yanında bir kardeşin var" şeklinde konuştu.

Abisinin yanında olmasından mutlu olduğunu ifade eden kardeş Mirza da, "Abimin yanında olmaktan dolayı çok mutluyum. Sürekli bana yardım ediyor. İyi ki yanımda" dedi.

Abi Adis, kardeşinin İtalya'da bir gün oynayacağına da inandığını belirterek, "Geçen sene İtalya'ya transfer oldum. Ben kardeşimin de bir iki sene içinde İtalya'ya geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Adis: "Bosna Hersek ile Türkiye kültürel olarak çok yakın"

Bosna Hersek ile Türkiye kültürünün birbirine çok yakın olduğunu söyleyen Adis Lagumdzija, "Ben 8 yıl önce geldim Türkiye'ye. İlk başlarda zorlandım dil yüzünden. Ama kültürler çok yakın. Yemekler ve baharatlar hemen hemen aynı. Yemeklerin isimlerinin bile çoğu aynı. Sadece bizim şivemiz biraz farklı. Çok fazla zorlanmadık. İki dilde 3 bin kelime ortak neredeyse. Kardeşim Mirza için alışmak daha rahat oldu. Onu sadece 13-14 yaşında aileden ayrılmak biraz zorladı" dedi.

Mirza, Türkiye'ye adaptasyonunda abisinin rolüne değinerek, "Yolumu abim açtı. Benim için daha kolay oldu. Her şeyi abim yaşadı, ben yaşamayayım diye. Aileden biraz uzak kaldım. O sıkıntılıydı ama abim yanımdaydı. Dayandık" şeklinde konuştu.

Son olarak İhlas Haber Ajansı mikrofonuyla Türk halkına seslenen Lagumdzija kardeşler, "Tribünde olmasanız bile kalbimizdesiniz!" dedi.

(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!
(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!
(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!
(Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri!

İhlas Haber Ajansı, Milli Takım, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) A Milli Takım'ın Bosna Hersekli kardeşleri! - Son Dakika Spor


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