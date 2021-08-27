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(Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor - Son Dakika

(Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor

27.08.2021 11:51
(Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor, System.String[]

Ülkesi Afganistan'da kick boks'ta birçok kez şampiyon olan Atiqullah Razeqi, Erzincan'da inşaat işlerinde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

Ülkesi Afganistan'da kick boks'ta birçok kez şampiyon olan Atiqullah Razeqi, Erzincan'da inşaat işlerinde çalışarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. 5 yıl önce Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Razeqi'nin en büyük arzusu antrenörlük yaparak çok sevdiği kick boks'ta sporcu yetiştirebilmek.

Afganistan'da mesleği askerlik olan ve aynı zamanda profesyonel olarak kick boks yapan Atiqullah Razeqi, katıldığı birçok şampiyonadan birincilikle ayrıldı. Yaklaşık 15 yılda 31 madalya, 1 kemer ve 4 kupa kazanan Atiqullah Razeqi, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 5 yıl önce kaçarak Pakistan'a, oradan İran'a ve daha sonra da Türkiye'ye geldi. Erzincan'da birkaç akrabasıyla birlikte sığınmacı olarak yaşayan Atiqullah Razeqi, geçimini sürdürebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. Atiqullah Razeqi, bir yandan inşaatlarda çalışırken uygun zamanlarda da çok sevdiği kick boksu sürdürebilmek için antrenmanlar yapıyor.

Erzincan'da Gençlik Spor, İl Göç İdaresi gibi kurumların imkanlar dahilinde kendisine yardımcı olduklarını ifade eden Atiqullah Razeqi, ülkesindeki savaş ve kimlik sorunundan dolayı sporda denklik alamadığını ve bu yüzden Türkiye'de profesyonel olarak antrenörlük yapamadığını kaydetti.

En büyük arzusunun Türkiye'de kick boks yaparak madalyalar almak ve ekmeğini azda olsa bu spordan kazanmak olduğunu dile getiren Atiqullah Razeqi, "Erzincan'da Afganistanlı öğrencim Süreyya Cenneti ile antrenmanlarımızı bazen spor salonunda çoğu zaman da açık alanlarda yapıyoruz. Ekonomik durumumuz çok kötü olduğu için inşaatlarda çalışarak para kazanmaya çabalıyorum. Biz Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Bir gün inşallah Türkiye adına turnuvalara katılıp şampiyonluk için mücadele etmek en büyük hedefim. Milli takıma girebilmek isterim. Bu konuda da ilgili mercilerden destek bekliyorum" dedi.

Atiqullah Razeqi'nin öğrencisi Süreyya Cenneti de hocasının çok başarılı bir sporcu olduğunu ifade ederek, "Ülkemizi bırakıp gelmek zorunda kaldık. Erzincan'da hayatımızı sürdürüyoruz. Burada ailemizin ekonomik durumu kötü. Babam kung fu hocası. Erzincan'da beraberiz ama burada spordan para kazanma imkanımız yok. Lisans, denklik gibi durumları halledebilsek asgari ücretle de çalışma imkanımız olabilir diye umuyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Erzincan'daki ilgili kurum yetkilileri, kentte yaşayan Afganistanlı sığınmacılar için gereken desteğin ölçüler dahilinde sunulduğunu belirterek, lisans ve denklik olmamasından, bazı belirli prosedürlerin yerine getirilemediğinden dolayı Türkiye adına sporcuların müsabakalara katılma haklarının olmadığını kaydetti. - ERZİNCAN

(Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor
(Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor

Afganistan, Kick Boks, Erzincan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Afganistan'ın kick boks şampiyonu, Erzincan'da inşaatlarda çalışarak geçimini sürdürüyor - Son Dakika Spor


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