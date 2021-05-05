(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi - Son Dakika

(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi

05.05.2021 11:17
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi, System.String[]

Van'ın Gevaş ilçesinde ağacı gagasıyla oyarak yuva yapmaya çalışan ağaçkakan görüntülendi.

Van'ın Gevaş ilçesinde ağacı gagasıyla oyarak yuva yapmaya çalışan ağaçkakan görüntülendi.

Van'ın Gevaş ilçesi Göründü sazlık alanını mesken tutan ağaçkakanlar, basın mensuplarının 1 haftalık çalışması sonucu görüntülendi. Genellikle belgesellerde rastlanan ağaçkakanların yuva yapması İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ile foto muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk tarafından 1 haftalık çalışma sonucu görüntülendi. 1 hafta boyunca araç içerisinde kamufle olarak sessiz bir şekilde günde en az 6 saatlik sabırlı bekleyişin ardından ağaçkakanın ağacı oyarak yuva yapması görüntülendi.

"1 haftalık çalışma sonucu bugün istediğimiz görüntüyü aldık"

Yaklaşık 1 haftadan bu yana sürekli geldiklerini ifade eden doğa fotoğrafçısı Ali İhsan Öztürk, "Ürkek hayvan olduğu için ancak bu gün net olarak görüntüleyebildik. Şuan yuva yapma çalışması devam ediyor. Bu gün ise 3 saati doldurduk. Bekleyişimiz olumlu sonuç verdi ve istediğimiz görüntüyü bugün alabildik" dedi.

Ağaçkakan, gagasını saniyede 18-22 kez ağaca vurduğu halde beyin sarsıntısı geçirmez. Ağaçlara oyuklar açarak kendisine yuva yapan Ağaçkakanlar bu oyma işlemi için gagalarını saatte 100 kilometreden daha büyük bir hızla çalıştırır. Normal şartlarda bu hızlı vuruş kuşun beyninin ciddi sarsıntı geçirip hasar görmesine neden olur. Ancak Ağaçkakanlar da bu böyle olmaz. Çünkü gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerimsi bir madde ile birbirinden ayrılmıştır. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip sonraki şoku karşılayacak duruma gelir. Renkleri çeşitli olup, boyları cinslerine göre 9 ile 50 santim arasında değişir. Çok ürkek olduklarından tenha orman, park ve bahçeleri tercih ederler. Çoğunlukla ağaçlarda gagaları ile oydukları yuvalarda barınırlar. - VAN

(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi
(Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Ali İhsan Öztürk, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (Özel haber) Ağaçkakanın yuva yapması böyle görüntülendi - Son Dakika


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