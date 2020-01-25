(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Ahmet Nur Çebi: 'Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz"

6 saat önce

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim ile ilgili "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" dedi.

(Özel haber) Ahmet Nur Çebi:

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine gelecek isim ile ilgili "Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" dedi.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın'ın Söke ilçesinde Beşiktaşlılar Derneği açılış törenine katıldı. Başkan Çebi, katıldığı açılışta teknik direktör konusunda İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayırmalarının ardından, Avcı ile vedalaştıklarını ifade ederek, "Hocamızla vedalaştık, daha yenisini bulamadık" şeklinde konuştu.


Çebi, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'ın isminin gündeme gelmesiyle ilgili olarak ise "Herkesin ismi geçiyor. Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz" açıklamasını yaptı. - AYDIN

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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