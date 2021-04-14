(Özel haber) Ahmet Özbelge: "Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek" - Son Dakika

(Özel haber) Ahmet Özbelge: "Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek"

14.04.2021 16:52

- (Özel haber) Ahmet Özbelge: "Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek" Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, 95.

- (Özel haber) Ahmet Özbelge: "Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek"

İSTANBUL - Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, 95. Gazi Koşusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim arzumuz seyircilerle beraber olmadığı takdirde bir kısım seyirciyle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek. Bizim bütün çabamız bu yönde" dedi.

At yarışlarında ilkbahar - yaz sezonu çim pist koşuları bugün Veliefendi Hipodromu'nda start aldı. TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge, ilkbahar - yaz sezon açılışı ve 95. Gazi Koşusu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Özbelge, önceki günlerde Bursa ve Ankara'da da ilkbahar - yaz sezonunun başladığının altını çizerek, "İlkbahar - yaz sezonu yarın İzmir'de başlayacak. Atçılık için yeni bir umut baharın gelmesiyle beraber. Taylarımız için atlarımız için yeni hedefler yeni şanslar yeni beklentiler Neticede biz burada atları bir iki dakika görüyoruz koşuyorlar ama bunların arkasında çok büyük bir hikaye ve emek var. Bunun için de herkesin bir beklentisi bir umudu bir hedefi var. İlkbahar ile beraber Gazi Koşusu'na doğru veya Arap atlarının büyük yarışlarına doğru bu hedefleri gerçekleştirmek için at sahipleri büyük bir çaba gösteriyorlar. 14 Nisan İstanbul başladı, yarış başladı" şeklinde konuştu.

"Provalardan başarı ile ayrılanlar Gazi Koşusu'na katılabilecek"

İlkbahar - yaz sezonunun açılmasıyla bu yıl 95. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'na katılmaya aday atların prova yapmaya başlayacağını vurgulayan Özbelge, "Gazi Koşusu öncesi provalarda bugün iki tane var. Orhan Meker ve Ergin Talay koşuları var. Ondan sonra Sait Akson, Nadas Cihangir yarışları var, Mehmet Akif Ersoy var ve bunların neticesinde 27 Haziran'da bu provalardan başarı ile ayrılanlar Gazi Koşusu'na iştirak edecekler. Bu sebeple bugüne özel konuşmak doğru değil. Birçok yarış ve prova var. Bunların dışındaki yarışlardan gelecek olan da var. Bunlar neticesinde bir potada süzgeçten geçirildikten sonra Gazi'nin maksimum 22 katılımcısı ortaya çıkacak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen o büyük kupayı almak üzere bir yarış içerisine girecekler" ifadelerini kullandı.

"Arzumuz Gazi Koşusu'nu seyircili yapabilmek"

Ahmet Özbelge, bu yıl düzenlenecek olan 95. Gazi Koşusu'nu seyircili gerçekleştirmek istediklerini ifade ederek, "Maalesef pandemiden dolayı biz istediğimiz hazırlıkları yapamıyoruz. Yarışseverlerimizle bir arada olamıyoruz. Yarışseverlerimiz bir seneden fazla zamandır hipodromlarımızdan uzak. Ancak aşılanma ile beraber pandemi tedbirlerinin etki gösterip rakamların düşmesiyle umut ediyoruz ki korona virüste bir gerileme olacak. Bizim arzumuz seyircilerle beraber olmadığı takdirde bir kısım seyirciyle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek. Bizim bütün çabamız bu yönde. Burası 250 bin kişinin ekmek yediği bir sektör. Bacasız bir sanayi. Bu sebepten dolayı bu sanayinin çarklarının hiçbir zaman durdurmamaya çalışıyoruz. Bu sebeple çok yoğun tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerimiz aynen ilk günkü gibi devam ediyor. Tek hedefimiz var, yarışların sürekliliğini sağlayabilmek. Onun için yarışseverlerle bir arada olmayı arzu ediyoruz. İnşallah pandeminin gerilemesiyle bu imkana kavuşuruz" diye konuştu.

(Özel haber) Ahmet Özbelge: Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek
(Özel haber) Ahmet Özbelge: Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek
(Özel haber) Ahmet Özbelge: Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek
(Özel haber) Ahmet Özbelge: Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek

Gazi Koşusu, İlkbahar, İcra, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ahmet Özbelge: 'Arzumuz, seyircilerle beraber Gazi Koşusu'nu icra edebilmek' - Son Dakika Spor


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