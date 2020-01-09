(Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan'a Süper Lig'den birçok teklif var" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Ahmet Taşyürek: 'Emircan'a Süper Lig'den birçok teklif var' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Ahmet Taşyürek: "Emircan'a Süper Lig'den birçok teklif var"

6 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, başarılı futbolcularından Emircan Altıntaş'a Süper Lig'den birçok teklif olduğunu, son durumun ise birkaç gün içinde netleşeceğini açıkladı.

(Özel haber) Ahmet Taşyürek:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, başarılı futbolcularından Emircan Altıntaş'a Süper Lig'den birçok teklif olduğunu, son durumun ise birkaç gün içinde netleşeceğini açıkladı.


TFF 1. Lig'in ilk yarısında Ümraniyespor formasıyla sahaya çıktığı 16 maçta 11 gol, 2 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken Emircan Altıntaş için Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek'ten İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklama geldi. Taşyürek, Süper Lig'den çokça talipleri olan ama özellikle Alanyaspor'un ciddi şekilde ilgilendiği başarılı futbolcunun durumunun birkaç gün içinde netleşeceğini belirtti.


"Sene başından beri teklifler var"


Emircan'a sene başından beri teklifler olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece Emircan'a değil sene başından beri çok oyuncumuza teklifler var. Emircan'ın olayı, tekliflerin sayısı fazla ve değerlendirmesi sene başından beri yapılıyor. Tabii hedefe giderken takviyeler yapıp aynı zamanda kadronuzu korumanız gerekiyor. Fakat yapımızda da şu var hiçbir kulüpte olmayan; oyuncunun değeri, kendi anlamında da misyonunu tamamlama ve maddi manevi daha iyi koşullarda olma şansı doğduğu zaman oyuncunun önünü kesmeme adına da bir yapı var. Bunların değerlendirmesi yapılacak. Birkaç gün içerisinde buna bir karar verilecek. Ama herkes biliyor ki bu oyuncunun çok ciddi talipleri var" diye konuştu. - ANTALYA

Ahmet Taşyürek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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