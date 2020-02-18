(Özel haber) Aile boyu güreşçiler

Zonguldak'ta yaşayan ve sporla ilgilenen Halil Alaca, 4 çocuğunu yıllardır içinde ukde kaldığı güreş sporuna yönlendirdi. İkisi kız, ikisi erkek olmak üzere dört kardeş güreş müsabakalarında dereceler elde ederek babalarının gurur kaynağı oluyor.



Zonguldakspor'un 1. Lig'de oynadığı dönemde altyapıda oynayan 4 çocuk babası 51 yaşındaki eski futbolcu Halil Alaca'nın küçük yaştan beri içinde ukde kalan güreş sporuna yönlendirdiği 4 çocuğu da güreşçi oldu. Baba Halil Alaca, 4 çocuğunu da güreş sporuna teşvik ederek şampiyonadan şampiyonaya koşuyor. Alaca, çocukları Hanife (17), Mehmet Miraç (14), Yiğithan'ı (11) profesyonel olarak, 7 yaşındaki küçük kızı Buğlem'i ise antrenman yaptırarak güreş müsabakalarına hazırlıyor. Alaca'nın en büyük kızı olan ve Fener Anadolu Lisesi Öğrencisi Hanife Alaca, üç sene önce başladığı güreşte Türkiye Şampiyonası için mücadele veriyor. Mehmet Miraç'ın elde ettiği dereceler ve kendinden büyük rakiplerini puan vermeden direkt tuş ederek yenmesi, ulusal ve uluslararası müsabakalar için gelecek vadediyor. Miraç'ın sıra dışı başarısı ise dikkatleri çekiyor.



"Sporcularımla gurur duyuyorum"



Kardeş sporcuların antrenörü Murat Çakır, "Halil ağabey çocuklarını bana 3-4 sene öncesinde getirdi. Eskiden kendisi futbol oynamış. Çocuklarının da aktif olarak spor yapmalarını istedi. Biz de 4 sene önce başladık. 2'si erkek 2'si kız sporcumuz mevcut. 4 yıllık çalışmanın sonucunda Miraç Alaca 3 yıldır Türkiye derecesi yapıyor. Bu sene hedefimiz Türkiye şampiyonluğu, ardından Balkan şampiyonası, oradan da hedefimiz Avrupa şampiyonası. Türkiye Şampiyonası'na bir haftamız kaldı. Yiğit de geçen sene Türkiye 3.'sü oldu. O da geçen yıl aktif olarak başladı. Hedefimiz Türkiye şampiyonasında şampiyonluk olacak. Bu iki sporcumuzun hedefleri asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya gibi en zirveye ulaşmak. Hamza Yerlikaya'yı örnek alıyorlar. Kızlarımız da şampiyon güreşçimiz Yasemin Adar'ı örnek alıyorlar. O'nun izinden gidiyorlar. Ben hocaları olarak çocuklarımla gurur duyuyorum. Bayan güreşi son zamanlarda çok yaygın hale gelmeye başladı. Kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki inansınlar, başarsınlar. Güreş veya başka branş olsun emin adımlarla çalışıyorlar. Aileler de çok umutlu. Biz de mutluyuz, umutluyuz. Çocuklarımızın başarılı olabilmesi için elimizden geleni vermeye hazırız" diye konuştu.



Baba Halil Alaca ise, "Futbol branşında insanlar birbirlerine karşı tercih edilebiliyor. Güreş müsabakasında ise çalışıp, çabalarsan ferdi olarak karşılığını görebiliyorsun. Onun için güreşe sevk ettim. 4 çocuğum var, dördü de güreşte. İçlerinde şu anda istediğimiz başarıyı elde eden Miraç. Müsabaka yapmış olduğu çocuklar kendinden bir yaş büyük, üç sene üst üste birinci çıktı" şeklinde konuştu.



"Ablam ve kardeşlerim de güreşi sevdi"



Çıktığı müsabakalardan dereceler elde eden Miraç Alaca da, "Çok sıkı çalışıyoruz. Hocalarım, arkadaşlarım bana destek veriyorlar. Onlarla birlikte bu yolda yürümeye devam ediyorum. Her müsabakalara girdiğim senede birinci oldum. Müsabakalarda derece çıkardım. Rakiplerim çok zorluydu. Ama yine derece çıkartmayı başardık. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Şampiyonu, Balkan Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu hedefliyorum. Kardeşim ile birlikte başladık. Sonra ablam da bizden gördü. Ablam da devam etti. Ablamı da güreşe aldık. En küçük kardeşim de bizi görünce güreşi sevdi" ifadelerini kullandı.



İki yıl önce güreşe başlayan Hanife Alaca ise, "Güreşi sevdim. İki senedir güreşiyorum. İlk senemde üç aylık sporcuydum. Bir sene sonra tekrar gittiğimde ilk 10'a girdim. Bu sene hedefim Türkiye Şampiyonluğu" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK