(Özel haber) Ali Akman:

Bursaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu Ali Akman, gelecek hedeflerinden bahsetti. Bursaspor'u eski günlerine döndürmek için sezonun ikinci yarısında ellerinden geleni yapacaklarını ve Süper Lig'e çıkacaklarını söyleyen Akman, hedefinin ise milli futbolcu Enes Ünal gibi Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.



Bursaspor'un genç futbolcusu Ali Akman, Antalya kampında İhlas Haber Ajası'na özel açıklamalar yaptı. Takımın durumundan, kendi kariyer hedeflerine kadar birçok konuya samimi açıklamalarda bulunan Akman, Bursaspor'da başarılı olup Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. İlk yarıda 30 puan topladıklarını ancak silinen 3 puan nedeniyle 27 puanları olduğunu söyleyen Ali Akman, "Şu anda en tepede olmak isterdik. Bunu telafi edeceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak ve bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapacağız" açıklamasını yaptı.



"Timsah Arena'dan çıkmak zor"



Bursaspor taraftarının çok iyi olduğunu söyleyen Ali Akman, "Zaten ben küçüklüğümden bu yana Bursaspor taraftarını izliyorum. İzleyince de keyif alıyorum. Timsah Arena'ya ilk çıktığım maç Akhisar maçıydı ve atmosfer çok iyiydi. Stat dolu olduğu zaman rakiplerimiz buradan çıkamıyor. Çok iyi bir taraftarımız var. Ben Bursaspor altyapısından yetiştim ve bu anlamda Türkiye'de en iyi eğitim alabileceğim yerde yetiştim. Altyapıdan arkadaşlarım da geldi. İnşallah onlar da ben de kendimizi en iyi şekilde gösteririz" diye konuştu.



"Cenk abi gibi Premier Lig'de oynamak hayalim"



17 yaşında olmasına karşın gelecek için kariyer planı çizdiğini söyleyerek sözlerine devam eden Ali Akman, "Şimdiden bir kariyer planı çizdim. Bu plan biraz da Enes Ünal'ın kariyer planına benziyor. Bursaspor'da iyi işler yapıp Avrupa'ya gidip ülkemi orada temsil etmek istiyorum. Hayallerim hep Avrupa'daydı. Küçüklüğümden bu yana kurduğum hayallerimi yaşayacağımı düşünüyorum. İstediğim gibi gidiyor şu anda. İnşallah Avrupa'ya açılıp milli takımda da iyi işler yapmak istiyorum. Dünyanın en iyi ligi Premier Lig. Cenk abi gibi Premier Lig'de oynamak en büyük hayalim. Ama tabii ki İspanya, Fransa gibi ligler de çok iyi. Oralarda da oynamak isterim" dedi.



"İbrahim hoca bizi en iyi şekilde hazırlayacaktır"



Takımın yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'in göreve geldiğinde takımdaki eksikleri kendilerine söylediğini ifade eden Ali Akman, "İbrahim hoca ilk geldiğinde bize, 'İçeride çok iyiyiz ama dışarıda çok puan kaybımız var' demişti. Biz de bunun bilincindeydik. Deplasmanda puan kayıplarımız oldu. Menemen maçında kaybımız oldu ancak iç sahada lig lideri Hatayspor'u adeta boğmuştuk. Çünkü bizim taraftarımızın verdiği bir coşku vardı ve böyle olunca çok daha farklı performanslar çıkıyor ortaya. Şampiyonluk istediğimiz için bu oyunu deplasmanda da göstermemiz gerekiyor. İkinci yarıda bunun üzerinde çalışacağız. İbrahim hoca bizi en iyi şekilde hazırlayacaktır. Bu puan kayıplarını yapmayarak istediğimiz yere doğru gideceğiz. Seneye Süper Lig gelecek. Bunun sözünü taraftara veriyorum ve hepimiz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Altyapı oyuncularına şans verilmeli"



Kulüplerin altyapıya her zaman yönelmesi gerektiğini ifade eden 17 yaşındaki forvet, "Altyapıda çok kaybedilen yetenekler olduğunu biliyorum. Taraftarların yıldız oyuncu görme isteği var. Ben de bir taraftardım ve Bursaspor'a ne zaman bir yıldız oyuncu gelse ben de heyecanlanıyordum. Çünkü genç oyuncuyu tanıyan olmuyor. Ama tabii ki genç oyuncuların çıkması da taraftarları daha çok mutlu ediyor. Bana olan yaklaşımlarını da görüyorum ve benim mutluluğumu paylaştıklarını da biliyorum. Kulüplerin borç batağına girmeden de altyapıya şans vermesi gerekiyor. Bunun da uygulanacağını düşünüyorum. Şu anda birçok genç oyuncu oynuyor Süper Lig ve TFF 1. Lig'de. İnşallah daha güzel yapılanmalar olur" ifadelerini kullandı.



"İngilizcem iyi ama birkaç dil daha öğrenmek istiyorum"



Kariyer planlaması olarak Enes Ünal yaptığı planlamanın mükemmel olduğunu söyleyen ve Enes Ünal'ın da çok bilinçli bir futbolcu olduğunu ifade eden Ali Akman, "Kendisiyle konuştuğumda da bana bunu hissettirdi. Onun gittiği yolu izlemeyi düşünüyorum. Benim hayallerimin, onun hayallerine benzediğini düşünüyorum. Çünkü o da kendisini Avrupa'da hayal ediyordu. İzlediği yol, birçok Türk oyuncunun hayali olmalı. Futbolu seviyorsanız Avrupa'da oynamak hayalinizdir" dedi. Kariyeri için kendisini geliştirmesi gerektiğini de söyleyen Akman, "İngilizcem iyi bir seviyede diyebilirim. Daha da iyi olmasını istiyorum. İngilizcenin yanında İspanyolca öğrenmeyi çok istiyorum. Bununla ilgili henüz bir çalışma yapmadım. Belki İspanyol oyuncular olsaydı kadroda, onlarla konuşarak başlayabilirdim. Ama farklı diller de öğrenmem gerekiyor. Bu hem benim gelişimim için önemli hem de global bir futbolcu olma açısından çok önemli" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA