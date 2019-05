(Özel haber) Ali Çetin: "Biz hayal satın almıyoruz, bizim gerçekleri satın almamız lazım"

Süper Lig'e yükselen Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin , iç ve dış transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, henüz kimse ile anlaşılmadığını kaydederek, "Herkesle görüşüyor ve her pozisyona adam bakıyoruz. Yollarımızı ayıracağımız futbolcular var ama devam edeceklerimiz de var. Biz hayal satın almıyoruz, bizim gerçekleri satın almamız lazım" dedi.Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselme hakkını kazanan Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transfer noktasında önemli açıklamalarda bulundu. Takımın tıpkı 1. Lig'de olduğu gibi Süper Lig'de de başarılı olması için yoğun bir uğraş verdiklerini vurgulayan Başkan Çetin, transferleri de bu eksen üzerinde gerçekleştirmek istediklerini aktardı. Transferler konusunda basında ve kamuoyunda bir bilgi kirliliği olduğunu kaydeden Başkan Çetin, kesin bir dille kulübün henüz kimse ile anlaşmadığını aktardı. Başkan Çetin, "Hem iç transferde hem de dış transferde çalışmalarımız, futbolcu menajerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak şu ana kadar imzayı atmış hiç kimse yok. Basında da bu konuda bir bilgi kirliliği var, 'o gidiyor, bu gidiyor' şeklinde. Ama bizim yollarımızı ayırdığımız hiç kimse yok. Hepsi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Herkesle görüşüyor ve her pozisyona adam bakıyoruz. Tabii yollarımızı ayıracağımız futbolcu kardeşlerimiz var ama devam edecek olanlar da var" diye konuştu."Tercih edilen bir takım olmak istiyoruz"Transferlerin sıkı pazarlıklarla yapılacağını ve daha ilk baştan görüşmelere de bu şekilde başladıklarını ifade eden Başkan Çetin en büyük amaçlarının ise hayal değil, gerçek satın almak istedikleri olduğunu anımsattı. Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:"Çok sıkı bir pazarlık var diyebiliriz. Bizim asıl amacımız şu biz hayal satın almıyoruz bizim gerçekleri satın almamız lazım. Ödeyebileceğimizi paraların altına imza atmamız lazım. Gelen menajer arkadaşlara da söylüyorum 'Sen 500 bin Euro'ya futbolcu vermişsin ama 3 seneden bu yana paranı alamıyorsun.' Böyle bir sistem bizde olmayacak. Bizde herkes gününde para alacak ama 500 bin Euro'luk futbolcu bize 300-350 bin Euro'ya gelsin istiyoruz. Çünkü o alacağı paranın gününü bilsin biz de ödeyeceğimiz günü bilelim. Süper Lig'de borcu çok az olan takımların başında geliyoruz. Çünkü 45-50 milyon TL para Süper Lig'de çok büyük bir para değil. Ondan dolayı tercih edilen bir takım olmak istiyoruz.""Yücel hocadan 'Şunu istiyorum bunu istiyorum' şeklinde bir talep yok"Başkan Çetin, 'Teknik Direktör Yücel İldiz 'in özellikle istediği bir oyuncu ya da şu mevkiye muhakkak bir oyuncu lazım' yönünde bir istediği olup olmadığı yönündeki soruyu ise, "Yücel hocamız ile birlikte teknik heyet aralarına karar veriyorlar. Sonra futbol şubeye bildiriyorlar. Yani birebir illa ki 'Şunu istiyorum bunu istiyorum' şeklinde bir talep yok. Her düşüncesini ortaya koyuyor ve istediğimiz şartlarda en iyi futbolcu kimse onunla görüşmeler başlıyor. Tabii hocamın da istediği futbolcular var. Ama genel olarak konuşulduğu için yani şu oyuncu diye bir şey yok" yanıtını verdi. - DENİZLİ