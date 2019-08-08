(Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi
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- (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi Allahyar stattan taksi ile ayrıldıİSTANBUL - Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
- (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi
Allahyar stattan taksi ile ayrıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe
'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı. İranlı futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.
Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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