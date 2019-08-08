Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi
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(Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi

1 saat önce

- (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi Allahyar stattan taksi ile ayrıldıİSTANBUL - Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı.

- (Özel haber) Allahyar'a büyük ilgi
Allahyar stattan taksi ile ayrıldı
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Allahyar, Cagliari ile oynanan hazırlık maçı sonrası stattan taksi ile ayrıldı. İranlı futbolcu maç sonu taraftarlara hatıra fotoğrafı çekip, imza dağıttı.
Fenerbahçe'nin Cagliari ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçı sonrası Allahyar Sayyadmanesh, stattan taksi ile ayrıldı. İranlı forvet stat çıkışı kendisini bekleyen taraftara imza dağıtıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:35 Kaynak: İHA
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