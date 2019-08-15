Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Andy Lonergan: "İstanbul bizim için şanslı bir yer"
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(Özel haber) Andy Lonergan: "İstanbul bizim için şanslı bir yer"

1 saat önce

- (Özel haber) Andy Lonergan: "İstanbul bizim için şanslı bir yer"İSTANBUL - Alisson Becker'ın sakatlığının ardından 2 gün önce Middlesbrough'dan transfer edilen ve gelir gelmez Süper Kupa zaferi yaşayan kaleci Andy Lonergan, maçın ardından İstanbul'un kendileri için şanslı bir şehir...

- (Özel haber) Andy Lonergan: "İstanbul bizim için şanslı bir yer"
İSTANBUL - Alisson Becker'ın sakatlığının ardından 2 gün önce Middlesbrough'dan transfer edilen ve gelir gelmez Süper Kupa zaferi yaşayan kaleci Andy Lonergan, maçın ardından İstanbul'un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söyledi.
Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Finali'nin ardından Liverpool'un yeni transferi Andy Lonergan, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Alisson Becker'ın ligin ilk maçında sakatlanmasının ardından kupa finalinden 2 gün önce kadroya dahil edilen tecrübeli file bekçisi, ilk resmi maçında Avrupa Kupası kaldırmanın heyecanını yaşadı. Kendileri için çok güzel bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Lonergan, "Çok güzel şampiyonluk bizim için. Her turnuva kutlamaya değerdir. İstanbul'daki 2. zaferimiz, benim ilk zaferim. İstanbul çok güzel bir şehir ve umarım tekrar geliriz. Çok güzel bir şehir ve bizim için de şanslı bir yer İstanbul" diye konuştu.
Alisson Becker, Middlesbrough, Süper Kupa, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
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