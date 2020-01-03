(Özel Haber) Antrenör Altınyurt:

Halter Milli Takım Antrenörü İsa Altınyurt, ciddi bir iddiada bulunarak "61 kilo sıkletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor. Onun adı Berkant Yiğit" dedi.



Geçtiğimiz aylarda Romanya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli halterci Berkant Yiğit'in antrenörü İsa Altınyurt İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunarak sporcusunun geleceğin Naim Süleymanoğlu olduğunu iddia etti.



"Her antrenörün hayali olduğu gibi bizimde hayalimiz olimpiyat şampiyonu bir sporcu yetiştirmek"



Berkant Yiğit'in kulüp antrenörlüğünü yapan ayrıca Halter Milli Takım Antrenörü olan İsa Altınyurt, "Her antrenörün hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyat şampiyonu bir sporcu yetiştirmek. Berkant 12 yıldır benimle birlikte. Haltere 9 yaşında başlattık. İlk 2 yıl içerisinde çok kaçtı. Fakat en sonunda maya tuttu. Onun yetenekli, başarılı ve olimpiyatlarda ülkemizin ağır toplarından birisi olabileceğini görebiliyordum. Israrla peşini bırakmadım. Uyguladığımız antrenman programları neticesinde Türkiye'de şampiyonluklar ve Avrupa'da dereceler elde etti. Söz veriyoruz ve kendimize inanıyoruz. Birilerinin de bize inanmasını istiyoruz. İlk hedefimiz önümüzdeki yıl düzenlenecek olan U23 Avrupa Şampiyonası. Ama asıl hedefimiz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olmak. Biz bunları hissettiğimiz için söylemiyoruz. Biz bunları yapmış olduğumuz çalışmalar ve teknik bilgilerimizin ışığında söylüyoruz" şeklinde konuştu.



"61 kilo sıkletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor"



Yaptıkları çalışmalar neticesinde önemli bir sporcu yetiştirdiğini vurgulayan antrenör Altınyurt, "Altını çizerek söylüyorum ki; herhangi bir sakatlık geçirmediğimiz sürece 2024 Paris Olimpiyatları'nda 61 kilo sıkletinde yeni bir Naim Süleymanoğlu doğuyor. Onun adı Berkant Yiğit. Bunun sözünü veriyorum. Bu çalışmaları zor koşullarda başlattık" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANKARA