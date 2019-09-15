(Özel haber) Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edebilmek için ter döküyorlar

Konya'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışan milli kız halterciler, aralık ayında İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterebilmek için sabah, akşam antrenman yapıyor.



Türkiye'nin farklı bölgelerinden kendilerini halter branşında geliştirmek için Konya'ya gelen 14-19 yaş grubundaki milli kız halterciler, 2024 ve 2028 Olimpiyatlarının temelini Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) atıyor. Milli Halterci kızlar, aralık ayında İsrail'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye temsil edebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Ay yıldızlı bayrağı Avrupa'da dalgalandırabilmek için çaba gösteren milli kızlar, sabah, akşam antrenman yaparak ter döküyor.



TOHM'da çalışan sporcuların esas amaçlarının 2024 ve 2028 Olimpiyatlarına temel atmak olduğunu ifade eden Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'nde branş sorumlusu olan Talat Ünlü, bunun öncesinde Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Avrupa ile Dünya Şampiyonlarına katılarak 2024 ve 2028 Olimpiyatlarına hazırlık yaptıklarını söyledi.



Halk arasında halter sporunun boyu kısalttığı gibi düşüncelerin olduğunu dile getiren Ünlü, sporun sadece insanı geliştirdiğini ve gelişimi durdurmadığını vurguladı.



"2024, 2028 olimpiyatlarında bunun semeresini, mükafatını göreceğiz"



41 yıldır halterin içinde olduğunu ve son yıllarında Milli Takım'da teknik direktörlük yapmış biri olarak TOHM'un, son yıllarda Türkiye'de yapılmış en güzel proje olduğunu söyleyen Ünlü, "İnanın bunun üzerine daha çok, daha güzel imkanlar tanınırsa, daha farklı şeyler yapılırsa TOHM'dan ileriye dönük, olimpiyatlara dönük sporcular kesinlikle çıkacaktır. Bu projenin devam etmesi gerekiyor. Daha geliştirilmiş halde devam etmesi gerekiyor. 2024, 2028 olimpiyatlarında bunun semeresini, mükafatını göreceğiz" dedi.



Halter branşını bilmiyordu, Avrupa 2'ncisi oldu



Önceden voleybolcu olduğunu ifade eden milli halterci Gamze Nur Sarıkaya ise, "Halterin sesi çekti ilgimi. O güne kadar halter diye bir branş olduğunu hiç bilmiyordum. 'Pat küt' ses geliyordu, ilgimi çekti. Girdim salona, büyük ablalar kaldırıyor; 'Ben bunu yaparım' dedim. Ondan sonra hocadan izin aldım 'Yapabilirim miyim?' dedim, 'Tabii buyur' dedi. Böyle iki, üç gün gittim. Hamlık ağrılarından dolayı fazla yürüyemiyordum. Onun için geri gitmedim. Sonra ailem göndermedi. Ardından uzun bir süre ara verdim. Ondan sonra Gaziantep'teki hocam eve gelerek, 'Kızınız çok başarılı' dedi. İki, üç ay çalıştım. Ardından Konya'ya, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne geldim. Çalışmalarıma buradan devam ettim. Başarılarımın yarısını buraya borçluyum. Buraya geldim; yurt dışına çıktım, Avrupa ikincisi, üçüncüsü oldum. Şu an önümüzde U-15, U-17 Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. 1 Ekim'de Antalya'ya kampa gideceğiz. Ona hazırlanıyoruz. Hem okul, hem antrenman biraz zor oluyor ama mecbur yapacağız geleceğimiz için, başka seçeneğimiz yok" şeklinde konuştu.



Milli Halterci Sara Yenigün de, "Yıldızlar Avrupa Şampiyonası İsrail'de oraya hazırlanıyoruz. İnşallah burada 10-15 günlük zamanımız kaldı. Ondan sonra Antalya'da açılacak olan Yıldızlar Kampına gideceğiz. Orada da 2 aylık bir kampımız var. Ondan sonra inşallah seçilirsek İsrail'e gideceğiz" ifadelerini kullandı.



"Dünyada bir derece almak çok büyük isteğim"



Diğer bir milli halterci Güzide Kaykaç ise, "İlk kampıma 2018 Mayıs ayında girdim, İtalya kampıydı. İtalya kampında başarılı bir şekilde yurt dışına çıkma hakkı kazandım. Yurt dışına çıktım ve biraz talihsizlik geçti açıkçası, yarışmam kötü geçti. O yüzden Avrupa 5'incisi oldum. Ama inşallah devamı gelecek, seneye kendimden çok büyük beklentim var. Hedefim herkes gibi Avrupa Şampiyonu olmak, dünyada bir derece almak çok büyük isteğim. Olimpiyatta çok bir şansım olduğunu düşünmüyorum ama nasipse onun için de inşallah çalışıyorum, hayırlısı" diye konuştu. - KONYA